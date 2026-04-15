永作博美が主演するドラマ「時すでにおスシ!?」（TBS系）の第2話が、14日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、子育てを終え、50歳で久しぶりに“自分の時間”と向き合うことになった主人公・待山みなと（永作）が、第2の人生としておスシを学ぶ“鮨アカデミー”に参加し、前向きに生きる姿を描く人生応援ドラマ。

真剣に鮨職人を目指すクラスメートと自分を比べて挫折しかけていたところを、大江戸（松山ケンイチ）の言葉で気持ちを新たに“鮨アカデミー”へ通い続けると決めたみなと。

ある日、基礎練習ばかりでなかなか鮨を握らせてもらえないことに痺れを切らした胡桃（ファーストサマーウイカ）が大江戸に直談判。するとみなとたちに「アジの一品料理で自分の味を表現できれば、ネタを使った握りに進ませる」と宣言。

自分の強みを見せるチャンスだと意気込む胡桃をよそにみなとは、いまさら“自分の味”とは、“自分の強み”とは何なのかと思い悩んでしまう。そんな中、離れて暮らす息子・渚（中沢元紀）と久々に会い、何気ない会話の中に、みなとは自分だけの「料理の原点」を思い出す。

一方、学長の横田（関根勤）からも「授業の進捗が遅いことで生徒からの不満がでないように」と大江戸は詰められていた。

すると、横田の不安が的中。大江戸のクラスで事件が起こってしまう…。

放送終了後、SNS上には、「今回も号泣。永作さんが第2の人生を歩む姿に元気をもらえる」「面白い。“頑張れみなと”なのかと思ったら、“頑張れ大江戸先生！”となってる」「みなとのせりふは共感だらけ。講師のやらかしたときのやっちまったー！ って顔がかわい過ぎる」「大江戸先生のひょっとこみたいな変顔にツボった。松ケン最高」などの感想が投稿された。

このほか、みなとと渚の親子のシーンについて、「息子が初任給で、ご馳走してくれる日が来るなんて。想像しただけで涙がこぼれた」「親子シーンが良過ぎて泣ける。中沢元紀くんがかわいい」「親子のやり取り、渚の言葉がホロリと泣けた。お母さん、感動しちゃうね」といった声が集まった。