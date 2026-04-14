ZOTAC、対象のGeForce RTX 50シリーズ購入で「PRAGMATA」のクーポンコードをプレゼントするキャンペーンを開催
【PC版「PRAGMATA」ゲーム引き換え用クーポンコードプレゼントキャンペーン】 実施期間：4月14日22時～5月12日
【期間】
【対象製品】
【注意事項】
1.発行されたクーポンコードをNVIDIAアプリで入力する。
ゾタック日本は、PC版「PRAGMATA（プラグマタ）」のゲーム引き換え用クーポンコードをプレゼントするキャンペーンを4月14日22時から5月12日まで実施する。
本キャンペーンでは、キャンペーン期間中に対象製品を購入するとPC版「PRAGMATA」のゲーム引き換え用クーポンコードがもらえる。対象製品はZOTAC GAMING GeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070 搭載グラフィックスカードおよびデスクトップPC。
キャンペーン概要
【期間】
4月14日（火）22時～5月12日（火）
【対象製品】
ZOTAC GAMING GeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070 搭載グラフィックスカードおよびデスクトップPC
【注意事項】
※ 国内非正規流通品、並行輸入品、中古品、オークションで入手した製品はキャンペーン対象外です。
※ 引き換え用のクーポンコードの数には限りがあります。上限数に達し次第終了になります。
「PRAGMATA」について
「PRAGMATA」は、パストレーシングやDLSS 4.5といった最新のグラフィックス技術に対応し、PC版ならではのビジュアル表現を楽しめるSFアクションアドベンチャー。
クーポンコードの受取方法
ZOTAC公式ダイレクトショップ「ZOTAC Direct」にて購入の場合
クーポンコードは製品にバンドルされる。
ZOTAC Direct 以外の正規販売店にて購入の場合
キャンペーンページより申し込む。申し込み締切日は5月17日（日）
ゲームの引き換え方法
1.発行されたクーポンコードをNVIDIAアプリで入力する。
2.「PRAGMATA」を入手。
引き換え期限：6月9日（火）
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