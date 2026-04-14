ゾタック日本は、PC版「PRAGMATA（プラグマタ）」のゲーム引き換え用クーポンコードをプレゼントするキャンペーンを4月14日22時から5月12日まで実施する。

本キャンペーンでは、キャンペーン期間中に対象製品を購入するとPC版「PRAGMATA」のゲーム引き換え用クーポンコードがもらえる。対象製品はZOTAC GAMING GeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070 搭載グラフィックスカードおよびデスクトップPC。

キャンペーン概要

【期間】

4月14日（火）22時～5月12日（火）

【対象製品】

ZOTAC GAMING GeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070 搭載グラフィックスカードおよびデスクトップPC

【注意事項】

※ 国内非正規流通品、並行輸入品、中古品、オークションで入手した製品はキャンペーン対象外です。

※ 引き換え用のクーポンコードの数には限りがあります。上限数に達し次第終了になります。

「PRAGMATA」について

「PRAGMATA」は、パストレーシングやDLSS 4.5といった最新のグラフィックス技術に対応し、PC版ならではのビジュアル表現を楽しめるSFアクションアドベンチャー。

クーポンコードの受取方法

ZOTAC公式ダイレクトショップ「ZOTAC Direct」にて購入の場合

クーポンコードは製品にバンドルされる。

ZOTAC Direct 以外の正規販売店にて購入の場合

キャンペーンページより申し込む。申し込み締切日は5月17日（日）

ゲームの引き換え方法

1.発行されたクーポンコードをNVIDIAアプリで入力する。

2.「PRAGMATA」を入手。

引き換え期限：6月9日（火）

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