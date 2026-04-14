覚えやすい名前の特徴3選

1.短い名前

猫は経験から言葉を記憶するといわれており、なんと200語もの単語を覚えられるという説もあります。しかし、長すぎる単語を覚えるのは苦手。命名するなら、2～3文字のシンプルな名前を選びましょう。

例を挙げると、「ソラ」「ミケ」「コテツ」など。何度か呼んだだけで覚えられる上、呼ぶことがストレスにならないため、猫と飼い主さん双方にメリットがあります。

「くらのすけ」「アレキサンドロス」などの長い名前は個性的で可愛いですが、猫が混乱してしまう可能性も。結局省略して呼ぶことにもなりかねず、なるべく避けたいところです。

2.母音が印象的な名前

短い文字数の中でも、猫が聞き取りやすい音を選ぶのがベターです。猫が聞き取りやすいのは、「あ」「い」「う」「え」「お」の母音だといわれています。「アイ」「ウミ」など、出だしが母音の名前は猫に認識されやすいです。「メイ」「レオ」など、最後が母音で終わる名前も、猫の注意を引きます。

また、同じ母音を連続させる名前も聞き取りやすくておすすめ。例としては「ココ」「モモ」などが挙げられます。

さらに、強い音・高い音を効果的に使うと覚えやすくなります。「か行」「さ行」「た行」「は行」は強く高い声になりやすいといわれているため、これらの行から選んでみてもいいでしょう。

3.濁点を含む名前

猫は、強く印象に残る単語を覚える傾向があります。このことから、濁音が付いた名前にするのもおすすめです。例としては「ムギ」「ベル」などが挙げられます。

人間の会話の中でも、「ガリガリ」「ボロボロ」など濁音が付く単語は、記憶に残りやすいと感じませんか？猫にとっても、それは同じ。濁音が付くことで、特別な単語として認識されやすいといえるでしょう。

とくに、「ビビ」「ジジ」などの濁音が連続する名前は、会話の中で際立ちやすいというメリットがあります。猫にたくさん話しかけたい！という方は、このような名前を付けるといいかもしれません。

付け方のポイント

猫に名前を付けるときは、「短い単語」「聞き取りやすい発音」を心掛けましょう。猫が覚えやすく、飼い主さんも呼びかけやすいからです。

また、家族で飼う場合は、それぞれの呼び方を統一するようにしてください。家族によって「茶太郎」「チャー」など別の呼び方をしていると、猫が混乱してしまいます。

多頭飼いのケースでは、「聞き分けしやすいこと」も命名のポイントです。「タマ」と「ナナ」、「リン」と「リオ」など、響きが似ているものは避けるのがベター。誰が呼ばれているのか分からず、コミュニケーションに不都合が発生する可能性もあります。

覚えてもらう方法

目を見て名前を呼ぶ

まずは、猫の目を見て名前を呼ぶことが大切です。視線を合わせながら呼ぶことで、猫自身が「自分の名前」だと認識しやすくなります。とくに、飼い始めたときは配慮が必要です。会話の中でサラリと名前を呼ぶのではなく、分かりやすく簡潔に名前だけを呼んであげてください。

ご褒美と一緒に呼ぶ

次は、名前に対してポジティブなイメージを与えるようにしてみましょう。ご飯やおやつをあげるときに名前を呼ぶと、呼ばれることに肯定的になります。結果、名前を呼ばれたらすぐに反応してくれる可能性が高くなることでしょう。反対に、叱るときは名前を呼ばないように気を付けてください。

継続的に呼ぶ

どれだけ覚えやすい名前を付けても、名前を呼ぶ頻度が低ければ忘れてしまいます。子猫のときはもちろん、成猫になっても、なるべく毎日欠かさず名前を呼んであげるようにしてください。

まとめ

猫の名前は、飼い主さんから猫に贈る初めてのプレゼントです。雰囲気や好みで付けるのも楽しいですが、猫が覚えてくれなければ意味がありません。

覚えやすい名前を付けると、呼びかけに応じてくれたり、猫が飼い主さんに親しみを感じやすくなったり、さまざまなメリットがあります。紹介したポイントを参考に、素敵な名前を付けてあげてくださいね。