『週刊少年マガジン』20号の表紙を飾る守屋麗奈

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　15日発売の『週刊少年マガジン』20号から、アイドルグループ・櫻坂46が4号連続で同誌をジャックする。第1弾に登場する守屋麗奈・谷口愛季・浅井恋乃未の先行画像が公開された。

【画像】櫻坂46・谷口愛季＆浅井恋乃未の先行カット

　各号巻頭カラーの1ページ目にある応募券を集めると、応募者全員に「ポストカードセット」をプレゼントする企画も実施する。

●各号のラインナップ
20号（4月15日発売）
表紙＋巻頭グラビア　守屋麗奈
巻中グラビア　谷口愛季
巻末グラビア　浅井恋乃未

21号（4月22日発売）
表紙＋巻頭グラビア　大園玲
巻中グラビア　村山美羽
巻末グラビア　稲熊ひな

22/23合併号（4月28日発売）
表紙＋巻頭グラビア　田村保乃
巻中グラビア　山下瞳月
巻末グラビア　山川宇衣

24号（5月13日発売）
表紙＋巻頭グラビア　山崎天
巻中グラビア　小島凪紗
巻末グラビア　佐藤愛桜

＜スタッフ・表紙＋巻頭グラビア　守屋麗奈＞
撮影／ HIROKAZU、スタイリング／優哉、ヘアメイク／田村直子、デザイン／松本麻実（GROSVENOR design.）
衣装協力／ JUMELLY ／ THOMAS MAGPIE ／ SIWALY fluid ／ rupa

＜スタッフ・巻中グラビア　谷口愛季＞
撮影／細居幸次郎、スタイリング／武久真理江、ヘアメイク／田村直子、デザイン／松本麻実（GROSVENOR design.）
衣装協力／ sakayori. ／ an another angelus

＜スタッフ・巻末グラビア　浅井恋乃未＞
撮影／藤本和典、スタイリング／武久真理江、ヘアメイク／スミホシナ、デザイン／松本麻実（GROSVENOR design.）
衣装協力／ JUNKO SHIMADA ／ SCAPA ／KADAKADA