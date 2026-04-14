櫻坂46『マガジン』4号連続ジャック “第1弾”守屋麗奈・谷口愛季・浅井恋乃未の先行カット公開
15日発売の『週刊少年マガジン』20号から、アイドルグループ・櫻坂46が4号連続で同誌をジャックする。第1弾に登場する守屋麗奈・谷口愛季・浅井恋乃未の先行画像が公開された。
【画像】櫻坂46・谷口愛季＆浅井恋乃未の先行カット
各号巻頭カラーの1ページ目にある応募券を集めると、応募者全員に「ポストカードセット」をプレゼントする企画も実施する。
●各号のラインナップ
20号（4月15日発売）
表紙＋巻頭グラビア 守屋麗奈
巻中グラビア 谷口愛季
巻末グラビア 浅井恋乃未
21号（4月22日発売）
表紙＋巻頭グラビア 大園玲
巻中グラビア 村山美羽
巻末グラビア 稲熊ひな
22/23合併号（4月28日発売）
表紙＋巻頭グラビア 田村保乃
巻中グラビア 山下瞳月
巻末グラビア 山川宇衣
24号（5月13日発売）
表紙＋巻頭グラビア 山崎天
巻中グラビア 小島凪紗
巻末グラビア 佐藤愛桜
＜スタッフ・表紙＋巻頭グラビア 守屋麗奈＞
撮影／ HIROKAZU、スタイリング／優哉、ヘアメイク／田村直子、デザイン／松本麻実（GROSVENOR design.）
衣装協力／ JUMELLY ／ THOMAS MAGPIE ／ SIWALY fluid ／ rupa
＜スタッフ・巻中グラビア 谷口愛季＞
撮影／細居幸次郎、スタイリング／武久真理江、ヘアメイク／田村直子、デザイン／松本麻実（GROSVENOR design.）
衣装協力／ sakayori. ／ an another angelus
＜スタッフ・巻末グラビア 浅井恋乃未＞
撮影／藤本和典、スタイリング／武久真理江、ヘアメイク／スミホシナ、デザイン／松本麻実（GROSVENOR design.）
衣装協力／ JUNKO SHIMADA ／ SCAPA ／KADAKADA
【画像】櫻坂46・谷口愛季＆浅井恋乃未の先行カット
各号巻頭カラーの1ページ目にある応募券を集めると、応募者全員に「ポストカードセット」をプレゼントする企画も実施する。
●各号のラインナップ
20号（4月15日発売）
表紙＋巻頭グラビア 守屋麗奈
巻中グラビア 谷口愛季
巻末グラビア 浅井恋乃未
表紙＋巻頭グラビア 大園玲
巻中グラビア 村山美羽
巻末グラビア 稲熊ひな
22/23合併号（4月28日発売）
表紙＋巻頭グラビア 田村保乃
巻中グラビア 山下瞳月
巻末グラビア 山川宇衣
24号（5月13日発売）
表紙＋巻頭グラビア 山崎天
巻中グラビア 小島凪紗
巻末グラビア 佐藤愛桜
＜スタッフ・表紙＋巻頭グラビア 守屋麗奈＞
撮影／ HIROKAZU、スタイリング／優哉、ヘアメイク／田村直子、デザイン／松本麻実（GROSVENOR design.）
衣装協力／ JUMELLY ／ THOMAS MAGPIE ／ SIWALY fluid ／ rupa
＜スタッフ・巻中グラビア 谷口愛季＞
撮影／細居幸次郎、スタイリング／武久真理江、ヘアメイク／田村直子、デザイン／松本麻実（GROSVENOR design.）
衣装協力／ sakayori. ／ an another angelus
＜スタッフ・巻末グラビア 浅井恋乃未＞
撮影／藤本和典、スタイリング／武久真理江、ヘアメイク／スミホシナ、デザイン／松本麻実（GROSVENOR design.）
衣装協力／ JUNKO SHIMADA ／ SCAPA ／KADAKADA