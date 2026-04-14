外務省は2026年版の外交青書を閣議報告し、公表した。例年、日本の外交方針を概括するこの文書において、2025年版では中国との関係を「最も重要な二国間関係の一つ」と定義していたが、本年版では「重要な隣国」へとその表記を改めた。

この一見わずかな語句の修正は、東アジアの安全保障環境の変化と、日中両国が抱える構造的な対立が深まっている現状を客観的に反映したものである。

表記変更の最大の背景として挙げられるのは、台湾情勢をめぐる認識の乖離（かいり）と、それによる外交的緊張の激化である。2025年11月、高市早苗首相が国会において「台湾有事は日本の存立危機事態になり得る」との見解を示したことは、中国側の強い反発を招いた。中国政府はこれを内政干渉と見なし、大阪総領事によるSNSでの直接的な批判や、大使館を通じた抗議活動を活発化させた。

この一連の応酬により、2025年末から2026年にかけて日中関係は近年で最も厳しい局面を迎え、外交青書における「最も重要」という表現が、現実の外交関係の実態と乖離し始めたことが修正の判断に繋がったと考えられる。

安全保障および経済面での具体的な懸念事項も、今回の変更を後押ししている。2026年版の青書では、中国による「力による一方的な現状変更の試み」に対する懸念が継続して表明されている。特に、尖閣諸島周辺における中国海警局の活動や、日本の自衛隊機に対するレーダー照射といった軍事的挑発事態が報告されている。

また、経済安全保障の観点からは、中国がレアアースを含む戦略物資の輸出管理を強化したことや、日本の農水産物・工業製品に対する事実上の貿易制限措置を講じたことが、二国間関係における「戦略的互恵」の不透明さを際立たせる結果となった。

「格下げ」と断じるのは早計

一方で、今回の表記変更を完全に「格下げ」と断じるのは早計である。青書の中では、引き続き「戦略的互恵関係」を包括的に推進し、「建設的かつ安定的な日中関係」を構築するという基本方針が維持されている。日本政府は、対立が深刻化しているからこそ、対話を閉ざさずに共通の課題に取り組む姿勢を強調している。

「最も重要」という最上級の表現を外すことで、現状の深刻な課題を直視する姿勢を内外に示す一方、「重要な隣国」と位置づけることで、地政学的な不可避性と対話の継続性を確保しようとする意図が読み取れる。

結論として、2026年版外交青書における表記の変更は、高市政権下での台湾情勢をめぐる発言と、それに対する中国側の軍事的・経済的圧力を受けた、現状の再定義である。これは感情的な対立の結果というよりは、現在の冷え切った関係性をありのままに記述しつつ、日米同盟を基軸とした日本の安全保障政策との整合性を図るための、外交的な調整の結果であると言える。

今後、この「重要な隣国」という定義の下で、両国がどのように実効性のある対話を実現していくかが、地域全体の安定を左右する焦点となる。

文/和田大樹 内外タイムス