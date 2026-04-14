「やってやる！」 国内女子ツアーに今季初参戦した渋野日向子、巻き返しに向けて力強く決意表明
渋野日向子が自身のインスタグラムを更新。7年ぶりに国内女子ツアー「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」に参戦したことを報告すると、たくさんの声援を送ってくれたファン、数少ない推薦枠を用意してくれた主催者に感謝の言葉を送った。
【写真】小学生の頃からの友達、佐田山鈴樺との練習ラウンドにピース！（全3枚）
米国女子ツアーを主戦場にする渋野が日本ツアーに参戦するのは、昨年11月の「大王製紙エリエールレディス」以来、5カ月ぶり。また本大会には2019年以来の参戦となる。「日本でしか味わえない色々な感情と景色が、今の自分にとってすごく大切なことなんだと気づかされます」と久しぶりの日本ツアーで様々な思いが沸き起こってきた様子だ。しかし残念ながら予選を通過することは叶わなかった。それでも「当たり前じゃないことをしっかりと噛み締めて、カタツムリさんよりも進むのがゆっくりだけどそれでも今と向き合って進んでいきます」と視線はしっかりと前に向けていた。そして「やってやる！」と力強い言葉で締めくくった。投稿では「キャディのえみさん」と笑顔でグータッチをする写真や、一緒に練習ラウンドをした佐田山鈴樺、大里桃子との3ショットなどを公開。佐田山は同じ岡山県出身で2歳年下の後輩。昨年のプロテストに7度目の挑戦で合格をしたルーキーだ。小学生くらいからの友達とのことで、本人から直接のお願いを受けての錬ランとなったことを、渋野はストーリーズで明かしていた。そして大会2日目には同組となったことを嬉しそうに記していた。渋野は大会後には渡米し、今週は「JMイーグルLA選手権」にエントリーしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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