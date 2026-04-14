茂みから保護された三毛子猫『三毛ちゃん』。あの日、ひとりぼっちで鳴いていた小さな命は、天真爛漫なおてんばガールへと成長を遂げて……。

甘え方まで元気いっぱいな三毛ちゃんを捉えた動画は公開後わずか3日で6,000再生を突破するとともに、「かわいすぎる」「すっかり、お転婆な素敵美少女に育ちましたね」との反響が寄せられています。

【動画：甘えたい『元気いっぱいな子猫』→膝の上をめがけて『ジャンプ』すると…あまりにも尊い光景】

茂みの中、ひとりぼっちで鳴いていた三毛ちゃん

4匹の愛猫さんと暮らすなか、保護猫活動に尽力されている動画投稿者さん運営の人気YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』に投稿されたのは、保護子猫・三毛ちゃんの様子です。

2025年冬、茂みの中でひとり鳴いていた三毛ちゃんは、通行人による保護を経て投稿者さん宅へとやってきたそう。当時は赤ちゃんだった彼女も、手厚いケアのもと健やかに成長を遂げたといいます。保護から4ヵ月が経つころには、おてんば盛り・甘え盛りを迎えたようで……。

アグレッシブな甘え方に「元気があってかわいい」の声

動画冒頭には、投稿者さんの足元へ歩み寄る三毛ちゃんの姿が。投稿者さんのつま先へお鼻を寄せてのごあいさつ後は、つぶらな瞳で投稿者さんをじっと見つめ、軽やかなジャンプで左膝へと飛びついたといいます。

その後は投稿者さんの左脚を上手によじ登ったという三毛ちゃん。そんな三毛ちゃんを迎え入れるように、投稿者さんがそっと左手を添えると、彼女は手のひらに頭をすり寄せて甘えるとともに、“なでなで”を堪能したのだそう。

大きな愛情に包まれて

好奇心旺盛・活発と、撮影時の三毛ちゃんは、パワフルな魅力あふれる月齢の真っ只中。動画内には、カーテンの奥に隠れたり、豪快に爪とぎをしたりと、お部屋の中を楽しげに駆け回る彼女の姿が捉えられていました。

そのさなかも、たびたび投稿者さんの元へ戻っては、お膝に飛びついたという三毛ちゃん。楽しい気持ちが高じてか、投稿者さんの手にじゃれつく一幕も見られたようです。元気いっぱいな三毛ちゃんと、彼女を優しく受け止める投稿者さんの光景は、視聴者の心を温めました。

元気いっぱいに投稿者さんへ甘える三毛ちゃんを捉えた動画には、保護当初から彼女を見守ってきたチャンネルファンによる「ミケちゃん、大きくなりましたね。美人さんのおてんばさん、パパさん大好きだねー」「ミケちゃん、モデルになれそうなぐらい、すごい美少女に育ってますね」といった感想が相次いでいます。

人気YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』では、保護当初の三毛ちゃんの動画や4匹の愛猫さんの日常、保護猫活動の様子が公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。