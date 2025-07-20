お笑いコンビ「次長課長」の河本準一（51）が12日深夜放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」（日曜深夜0・40）に出演。相方が井上聡（50）で良かったと思った瞬間を振り返った。

今回は人気企画「有吉のメダルゲームシリーズ」を放送。ゲストには、番組MCの有吉弘行の一年後輩で、ブレイク時期を共にした戦友でもある河本が登場し、懐かしの思い出話に花を咲かせた。

トークの中で話題は、河本が療養のために活動を休止していた時期のことへ。河本は昨年2月に自身のXを通じて体調不良のため当面の間休養すると発表。同年6月1日にパニック障害とうつ病を公表し、同月末に活動再開を報告していた。

有吉から「その時、井上ってどういうスタンスなの?」と、相方・井上の反応を尋ねられた河本は「ホンマに…中学校からの同級生で良かったなと思いました」と実感したという。

休養直前、ラジオ収録後に河本が「すまん、ちょっとしんどい」と切り出すと、井上は「おぉーん」とだけ返事。その後、休養の理由すら一切尋ねてこなかったという。有吉が「ああいうやつで良かったよね」と返すと、河本も「親身に逆にならないというか。気にもしなかったし、マネジャーにも聞いてないらしい」と、過度な心配をしない井上のスタンスに救われたことを明かした。

さらに復帰後のラジオ番組でも、「本当に淡々と普通にやった。“おかえり”もなし」と、活動休止に触れてこなかった。この井上のスタンスに「うわー、やりやすい!と思った」と、改めて相方の良さを感じたことを語った。