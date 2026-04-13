お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が13日までに公式YouTubeチャンネルを更新。自身が製作総指揮・原作・脚本を務める映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」の上映回数が減少している件について言及した。

同作品は3月27日から公開となったが、前作と比べて動員数が“苦戦”していると西野は明かしている。そんな中、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」が4月10日から上映スタート。作品の舞台となっている横浜市にある「Tジョイ・横浜」では、公開初日に1日で59回上映すると発表し、話題となっていた。

そこで視聴者から「『コナン』で一気に『プペル』の上映回数が減っていますが、今後増えることはありますか?」といった質問が寄せられた。

これに西野は「いや、そりゃ『コナン』が落ち着いて『プペル』が人気出てきたらあるんじゃないですか?それはもう皆さんにかかってますわ」といい「それは分からないからね。ブームになったらまた増えるし、っていう。だから皆が友達を連れて来てください」と呼びかけていた。