シャフトはS、1Wは「逃がせる」ヘッド “難しいクラブは入れない”石坂友宏の流儀【勝者のギア】
プロ8年目の石坂友宏が、涙のツアー初優勝を挙げた。契約プロとしてオールテーラーメイドのセッティングを携え、稲森佑貴とのプレーオフを制した。
【写真】石坂友宏のやさしいセッティング
クラブ全体を見渡せば、“やさしさ”を軸に据えた顔ぶれが並ぶ。ウッド類は『Qi4D』のノーマルタイプ。アイアンには、軟鉄鍛造でありながら寛容性を追求した『P8CB』を選択した。ドライバーでノーマルモデルを手にする理由も明確だ。「やさしく逃がせるから」。無理に球をつかまえにいく動きはしなくていい。それこそが、石坂にとっての“やさしさ”だ。さらに興味深いのがシャフト選び。フレックスは“S”を使用する。アマチュア時代から変わらぬ選択で、「やさしく振りたい。自分でやさしくつかまえていきたいという感覚です」と語る。チップカットを施しているとはいえ、男子プロでは珍しいフレックス帯だが、「Sで十分」と当たり負けはしない。しなりを生かして切り返しのタイミングを取り、「シャフトを走らせたい」という意図も、この選択に込められている。一方で、地面から打つフェアウェイウッドは事情が異なる。Sではつかまり過ぎる傾向があるため、フレックスは“X”としている。今大会でのパーまたはそれより良いスコアで上がった確率を示すパーキープ率は、第2ラウンドで全体1位の100％、最終ラウンドでも94.444％で3位に入り、安定感は数字にも表れていた。“やさしさ”を突き詰めたセッティングが、歓喜の瞬間を引き寄せた。【石坂友宏のセッティング】※すべてテーラーメイド1W：Qi4D（10.5度/グラファイトデザイン PT 6-S）3、5W：Qi4D（15、18度/グラファイトデザイン PT 6-X）7W：Qi4D（21度/グラファイトデザイン PT 7-X）4〜5I：P770（日本シャフト NSプロ プロトタイプ S）6〜P：P8CB（日本シャフト NSプロ プロトタイプ S）52、58度：MG5（ダイナミックゴールドEX ウェイトロック ツアーイシュー）PT：スパイダー TOUR Z Z3BALL：TP5X
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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