『ガンバレ！中村くん！！』第3話あらすじ＆先行カット！ 仁王馨役は武内駿輔
4月1日（水）より放送・配信中のアニメ『ガンバレ！中村くん！！』、第3話のあらすじと先行カットが公開された。また、体育教師 仁王馨役は武内駿輔に決定した。
内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への ”片想いをめぐる妄想と暴走” をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガ『ガンバレ！中村くん！！』。SNSを中心に国内外問わず大きな反響を呼んでいる本作のTVアニメーションが放送中だ。
このたび、4月15日（水）24：30放送・配信となる第3話のあらすじと先行カットが公開された。
＜第3話 もしかして？これは恋！？ あらすじ＞
美術の授業はスケッチ。
まったくやる気のない中村だったが、モデルが広瀬に決まった瞬間、誰よりもペンが早くなる。
じっくり観察することが許された空間で、まつ毛から唇まで目に焼き付けるのだった。
「広瀬のデッサンなら誰にも負けない」。
意気揚々と鼻を鳴らしていると、隣の川村ひふみのスケッチが目に飛び込んでくる。
＞＞＞第3話先行カットや新キャラクターをチェック！（写真7点）
そして、第3話で初登場する、中村くんや広瀬たちが通う星見高等学校の体育教師・仁王馨役に武内駿輔が決定した。個性豊かなキャラクターたちの中で、どのような教師像を見れるのか楽しみだ。
（C）Nakamura-kun!! Animation Project
内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への ”片想いをめぐる妄想と暴走” をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガ『ガンバレ！中村くん！！』。SNSを中心に国内外問わず大きな反響を呼んでいる本作のTVアニメーションが放送中だ。
＜第3話 もしかして？これは恋！？ あらすじ＞
美術の授業はスケッチ。
まったくやる気のない中村だったが、モデルが広瀬に決まった瞬間、誰よりもペンが早くなる。
じっくり観察することが許された空間で、まつ毛から唇まで目に焼き付けるのだった。
「広瀬のデッサンなら誰にも負けない」。
意気揚々と鼻を鳴らしていると、隣の川村ひふみのスケッチが目に飛び込んでくる。
＞＞＞第3話先行カットや新キャラクターをチェック！（写真7点）
そして、第3話で初登場する、中村くんや広瀬たちが通う星見高等学校の体育教師・仁王馨役に武内駿輔が決定した。個性豊かなキャラクターたちの中で、どのような教師像を見れるのか楽しみだ。
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