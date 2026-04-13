スーパーで売られている商品を購入することで『赤い羽根共同募金』に寄付できるキャンペーンが5月から始まります。



対象となるのは、スーパー『ウオロク』の各店舗で販売されるソフトドリンクや酒類など49種類で、いずれもサントリーグループが製造した商品です。1本買うごとに1円が『赤い羽根共同募金』に寄付され、地域の福祉活動に役立てられます。



■新潟県共同募金会 佐藤明会長

「子ども食堂やフードバンクなど、お寄せいただいた募金をそういった活動を支えるために使いたい。」



■ウオロクホールディングス 葛見久賢代表取締役

「店内のどこかでポスターや掲示物を見て『これが募金につながるんだ』と少しでも意識を持っていただけると大変ありがたい。」



過去、このキャンペーンによる募金総額は約1200万円。今回は5月4日から始まります。