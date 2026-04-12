◇RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA（2026年4月12日 マリンメッセ福岡）

格闘技イベント「RIZIN」は12日、「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」をマリンメッセ福岡で開催。第4試合で摩嶋一整（毛利道場）がジェームズ・ギャラガー（アイルランド）に3R肩固めで失神一本勝ちを飾った。

大歓声の中で“町工場のグラップラー”がアイリッシュスターに衝撃勝利を飾った。

1Rから積極的にテークダウンを決めて有利に試合を進めた摩嶋。3Rに仕留めきった。マウントポジションから肩固めを決めると、ギャラガーは目を見開いたまま失神する衝撃な一本勝利を飾った。

ネットでは「お見事！」「ベラトール強豪に圧勝」「強すぎる」「完全制圧劇」「意識飛んでいく感じが怖すぎ」などの声があがった。

試合後のマイクでは「山口県で格闘技始めて、今もずっと山口でやっていて、こうして大きな大会に出れてBellatorの6位という強豪に勝てたのは声援があったからです。まだまだ格闘技頑張ろうと思います。目標は金原（正徳）さんって言ってるんで、それぐらいまで努力しようと思います」とファンにメッセージを送った。