大門のとんかつ店で発見した「右端から食べると旨い」厚切りロースかつ　六白黒豚を緻密に計算した火入れで仕上げる、至福の逸品

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・大門のとんかつ店『とんかつ いわい』です。

黒豚と向き合う真摯な姿勢が美味を生む！

ひと言でいえば愛にあふれたとんかつだ。

厚切りロースかつ定食（ご飯・黒豚のとん汁・ゆず大根・ポテトサラダ付き、数量限定）3450円※昼はセット内容が違って3400円

『とんかつ いわい』厚切りロースかつ定食（ご飯・黒豚のとん汁・ゆず大根・ポテトサラダ付き、数量限定） 3450円 ※昼はセット内容が違って3400円 オリジナルの食べ方は茎山葵＋鹿児島の甘口醤油。肉の旨みにピリッとアクセントが加わって美味。ロースは右端から味わうのが店主のおすすめで、それを想定して計算した火入れにするという

店主の岩井さんは「脂の甘みと旨みが素晴らしい！」と自身が惚れ込んだ鹿児島産「六白黒豚」を「F1ならフェラーリ」と称し、「操縦者＝自分の能力を高め、肉の評価をもっと上げたい」と日々研究。

誠実な仕事は皿上の至宝を味わえばわかるはず。例えばこんなことだ。ラードは温度上昇が早いタイプとコクがあるものを独自に配合、朝夕で異なる油の状態や鍋内の位置でも変わる温度を考慮した緻密な火入れ、脂と赤身をバランスよく味わえる厚みの調整、等々。

低温から静か〜に揚げる肉はまるで温泉に浸かっているかのように気持ちよさそうで、それを客が食べ始める1分1秒まで逆算して仕上げる配慮にも脱帽だ。

ちなみにパン粉はフードロスを防ぐためあえて耳入り。とんかつを愛する料理人は環境へのやさしさも忘れない。感服。

【名店の証】

『とんかつ いわい』一番の特徴は「六白黒豚の旨さ」と言う。約120度の低温から揚げ始め、温度を調整しつつ仕上げる

一番の特徴は「六白黒豚の旨さ」と言う。約120度の低温から揚げ始め、温度を調整しつつ仕上げる。

『とんかつ いわい』店主 岩井三博さん

店主：岩井三博さん「とんかつをあらゆる形で表現していきたいと思います」

『とんかつ いわい』

大門『とんかつ いわい』

［店名］『とんかつ いわい』

［住所］東京都港区芝公園2-3-7玉川ビル2階

［電話］03-6809-1529（営業中は対応不可）

［営業時間］11時半〜14時半（13時45分LO）、17時半〜21時（19時45分LO）※売り切れ次第終了、土・祝は昼のみ

［休日］日

［交通］都営浅草線ほか大門駅A6出口から徒歩3分

撮影／鵜澤昭彦、取材／肥田木奈々

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、ヒレかつ定食の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像】脂の甘みと旨みが素晴らしい！ 鹿児島の恵みを愛してやまない店主が作った絶品とんかつ（7枚）