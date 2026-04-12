元俳優で美容家の君島十和子さん（59）が2026年4月6日、自身のインスタグラムを更新。韓国でのプラベショットを披露した。

韓国風ヘアメイクで美の母娘3ショット

君島さんは、「家族で韓国に行って来ました」と報告し、長女で元宝塚俳優の君島憂樹さん（28）と次女の幸季さんとの3ショットや自身のソロショット、韓国での様子などを投稿した。韓国を訪れるのが「私と主人は初」「どこに行くにも娘達に頼りきりの3日間でした」とつづっていた。

また、プロに「韓国風ヘアメイク」をお願いし、スタジオで写真撮影を行ったことも報告。「母娘で撮影は1時間も掛からず楽しかった〜幸せでした！」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真で十和子さんは、淡いカラーでシアー素材のトップスを着用。憂樹さんは、黒いトップスとデニムのコーデ。幸季さんは、リブ素材のニットカーディガンとデニムを着用。3人で顔を寄せ合い、笑顔をみせていた。8枚目では、十和子さんはソファに座り、飲み物を前に笑顔をのぞかせていた。11枚目では、カメラ目線のソロショットを披露していた。

この投稿には、「美人すぎる母娘」「品がすごい」「三姉妹みたいです」「若すぎる〜」「綺麗すぎます」といったコメントが寄せられていた。