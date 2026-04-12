今日12日の花粉は東京や名古屋などで極めて多い ヒノキのピークようやく終わりへ
今日12日(日)は、晴れる所が多く、広い範囲で花粉が大量に飛びそうです。ピーク終盤となっている東北や関東、東海では「極めて多い」でしょう。この先はまもなくピーク時期を終え、花粉の飛ぶ量は減っていく見込みです。ただ、ピークを過ぎても大型連休ごろまでは、例年同様、花粉の飛ぶ所がありそうです。
関東や東海などで極めて多い
今日12日(日)、本州付近は高気圧に広く覆われ、日中は晴れる所が多いでしょう。広い範囲で花粉が大量に飛びそうです。
花粉いつまで?
4月中旬に入り、東北のスギ花粉、関東や東海のヒノキ花粉はまもなくピーク時期を終える見込みです。この先は次第に花粉の飛ぶ量が減っていき、2026年の花粉シーズンはいよいよ終息に向かう見込みです。
ピーク過ぎても大型連休ごろまでは注意
ただ、ピークを過ぎても、大型連休ごろまでは、例年同様、花粉の飛ぶ所がある見込みです。風が強い日などは、飛散量が多くなることもあります。
明日13日(月)も東北・関東・東海は「極めて多い」でしょう。東北や東海では18日(土)にかけても「極めて多く」飛ぶ日が多くなりそうです。
しばらくは、花粉情報や気象情報を確認して、対策を行いましょう。