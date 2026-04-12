今日12日(日)は、晴れる所が多く、広い範囲で花粉が大量に飛びそうです。ピーク終盤となっている東北や関東、東海では「極めて多い」でしょう。この先はまもなくピーク時期を終え、花粉の飛ぶ量は減っていく見込みです。ただ、ピークを過ぎても大型連休ごろまでは、例年同様、花粉の飛ぶ所がありそうです。

関東や東海などで極めて多い

今日12日(日)、本州付近は高気圧に広く覆われ、日中は晴れる所が多いでしょう。広い範囲で花粉が大量に飛びそうです。





東北ではスギ花粉が「極めて多く」飛ぶ見込みです。関東や東海ではヒノキ花粉がピーク終盤となっており、「極めて多い」でしょう。すでにヒノキ花粉のピークを過ぎた北陸や近畿でも「非常に多く」飛ぶ所がありそうです。中国・四国は「多い」です。花粉に敏感な方はお出かけの際に対策を忘れないようにしましょう。

花粉いつまで?

4月中旬に入り、東北のスギ花粉、関東や東海のヒノキ花粉はまもなくピーク時期を終える見込みです。この先は次第に花粉の飛ぶ量が減っていき、2026年の花粉シーズンはいよいよ終息に向かう見込みです。

ピーク過ぎても大型連休ごろまでは注意

ただ、ピークを過ぎても、大型連休ごろまでは、例年同様、花粉の飛ぶ所がある見込みです。風が強い日などは、飛散量が多くなることもあります。

明日13日(月)も東北・関東・東海は「極めて多い」でしょう。東北や東海では18日(土)にかけても「極めて多く」飛ぶ日が多くなりそうです。

しばらくは、花粉情報や気象情報を確認して、対策を行いましょう。