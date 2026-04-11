◇WBC世界バンタム級挑戦者決定戦 同級1位 フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）＜12回戦＞同級2位・那須川天心（帝拳）（2026年4月11日 両国国技館）

元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ）が那須川天心（27＝帝拳）に、9回終了後棄権を申し入れてTKO負け。“レジェンド”はWBCバンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）への挑戦権を逃した。試合後は頭部強打した影響で救急搬送された。

「天心選手のスピードは素晴らしかったし、手を焼いた」

試合後にエストラダのプロモーターであるフアン・エルナンデス氏が天心を称えた。

軽量級のレジェンドが初参戦の日本のリングで散った。序盤からなかなか流れを掴めなかったエストラダ。4回終了後の公開採点では2者が38−38、1者が37−39でリードを許した。

6回途中には偶然のバッティングで倒れるアクシデントも起こった。8回終了後の公開採点では75−77、74―78、73―79でもリードを広げられた。9回終了後にはコーナーから立ち上がれず棄権を申し入れてTKO負けを喫した。試合後にはコーナーで涙を流した。リングを降りると、左脇腹付近を押さえながら花道を退場した。

「彼はサウスポーでバム（ジェシー・ロドリゲス）と共通している。彼のボクシングの特長において大きなストロングポイント。プロボクシングわずか８戦目ですが、キックのキャリアも長く持っているし、彼にとっては有利にはたらいたのではないかと思う」と天心を評価した。

「スピードを持ってエストを攻略した。天心選手に大きなメリットを与えるべきだ」と称賛の言葉が止まらなかった。