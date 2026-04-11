チーズガーデン母の日ギフト登場♡限定パッケージのチーズケーキが可愛すぎる

母の日の贈り物にぴったりな、チーズガーデンの限定スイーツが今年も登場♡長年愛され続ける「御用邸チーズケーキ」をはじめ、焼菓子と紅茶を楽しめるギフトボックスなど、心温まるラインアップが揃いました。華やかなパッケージに込められた想いとともに、日頃の感謝をやさしく届けられる特別なスイーツ。大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもおすすめです♪

定番人気♡母の日チーズケーキ

「母の日」御用邸チーズケーキ

価格：1,730円(税込)

※中身は通常の『御用邸チーズケーキ』です。公式オンラインショップでは、商品名・パッケージデザインが異なります。

しっとり濃厚な味わいで人気の「御用邸チーズケーキ」が、母の日限定デザインで登場。カーネーションやリボンをあしらった華やかなパッケージは、贈るだけで気持ちが伝わる特別感たっぷりの仕上がりです。

保存料不使用ながら常温で持ち運び可能なので、帰省や手土産にもぴったり。職人が丁寧に焼き上げた、長年愛され続ける味わいを楽しめます。

ドトールの母の日ギフト2026♡選べる癒しセットで感謝を届けよう

焼菓子と紅茶の贅沢ギフト

母の日焼菓子ボックス

価格：1,450円(税込)

■セット内容：御用邸ミニチーズケーキ1個/フィナンシェ1個/オレンジフィナンシェ1個/ガレットチーズ1枚/手茶御用邸（ティーバッグ）1包

人気焼菓子4種とブレンドティーを詰め合わせた、母の日限定の贅沢ボックス。上品で可愛らしいパッケージは、まるでカーネーションブーケのような華やかさが魅力です。

しっとり濃厚なミニチーズケーキや、香ばしいフィナンシェ、爽やかな柑橘の風味が広がるオレンジフィナンシェなど、バリエーション豊かな味わいを一度に楽しめるのも嬉しいポイントです。

販売情報＆ギフト特集

■販売期間：2026年4月15日（水）～5月10日（日）

■販売店舗：チーズガーデン全店

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。

また、公式オンラインショップ・楽天市場・LINEギフトでは、2026年4月1日（水）より母の日ギフト特集を展開中。

※公式オンラインショップでは、別デザインのシールをご用意しております。

無料で母の日オリジナルシールを付けることもでき、より気持ちのこもった贈り物に仕上げられます。

心温まる母の日ギフトに♡

チーズガーデンの母の日限定スイーツは、見た目の華やかさと味わいの確かさを兼ね備えた特別なギフト♡日頃の「ありがとう」を伝えるのにぴったりの一品です。家族で楽しむティータイムや、大切な方への贈り物としても活躍してくれるはず。数量限定なので、気になる方は早めにチェックして、心温まるひとときを届けてみてください♪