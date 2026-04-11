チーズガーデン母の日ギフト登場♡限定パッケージのチーズケーキが可愛すぎる
母の日の贈り物にぴったりな、チーズガーデンの限定スイーツが今年も登場♡長年愛され続ける「御用邸チーズケーキ」をはじめ、焼菓子と紅茶を楽しめるギフトボックスなど、心温まるラインアップが揃いました。華やかなパッケージに込められた想いとともに、日頃の感謝をやさしく届けられる特別なスイーツ。大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもおすすめです♪
定番人気♡母の日チーズケーキ
「母の日」御用邸チーズケーキ
価格：1,730円(税込)
※中身は通常の『御用邸チーズケーキ』です。公式オンラインショップでは、商品名・パッケージデザインが異なります。
しっとり濃厚な味わいで人気の「御用邸チーズケーキ」が、母の日限定デザインで登場。カーネーションやリボンをあしらった華やかなパッケージは、贈るだけで気持ちが伝わる特別感たっぷりの仕上がりです。
保存料不使用ながら常温で持ち運び可能なので、帰省や手土産にもぴったり。職人が丁寧に焼き上げた、長年愛され続ける味わいを楽しめます。
ドトールの母の日ギフト2026♡選べる癒しセットで感謝を届けよう
焼菓子と紅茶の贅沢ギフト
母の日焼菓子ボックス
価格：1,450円(税込)
■セット内容：御用邸ミニチーズケーキ1個/フィナンシェ1個/オレンジフィナンシェ1個/ガレットチーズ1枚/手茶御用邸（ティーバッグ）1包
人気焼菓子4種とブレンドティーを詰め合わせた、母の日限定の贅沢ボックス。上品で可愛らしいパッケージは、まるでカーネーションブーケのような華やかさが魅力です。
しっとり濃厚なミニチーズケーキや、香ばしいフィナンシェ、爽やかな柑橘の風味が広がるオレンジフィナンシェなど、バリエーション豊かな味わいを一度に楽しめるのも嬉しいポイントです。
販売情報＆ギフト特集
■販売期間：2026年4月15日（水）～5月10日（日）
■販売店舗：チーズガーデン全店
※数量限定のため、無くなり次第終了となります。
また、公式オンラインショップ・楽天市場・LINEギフトでは、2026年4月1日（水）より母の日ギフト特集を展開中。
※公式オンラインショップでは、別デザインのシールをご用意しております。
無料で母の日オリジナルシールを付けることもでき、より気持ちのこもった贈り物に仕上げられます。
心温まる母の日ギフトに♡
チーズガーデンの母の日限定スイーツは、見た目の華やかさと味わいの確かさを兼ね備えた特別なギフト♡日頃の「ありがとう」を伝えるのにぴったりの一品です。家族で楽しむティータイムや、大切な方への贈り物としても活躍してくれるはず。数量限定なので、気になる方は早めにチェックして、心温まるひとときを届けてみてください♪