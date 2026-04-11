吉本興業所属の女性お笑いコンビ、モリマンのホルスタイン・モリ夫（52）が、11日配信のABEMA密着番組「NO MAKE」に出演。地元北海道に帰り、スナック経営をしている現状を明かした。

モリ夫は21歳だった94年に種馬マン(56）とモリマンを結成。フジテレビ系お笑い番組「ボキャブラ天国」でブレークすると、日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで」で、山崎方正（現・月亭方正）とゴボウを使ってしばき合うなどのガチバトルが代名詞となった。北海道の歓楽街すすきので23年にスナック「サロ」を開店。週2回、カウンターに立ち、月曜でも満席となる盛況ぶりも紹介された。店の家賃は16万5000円で、飲み代は1時間飲み・歌い放題で男性4000円、女性3000などとリアルな数字も伝えた。別のスナック、スープカレー店も経営しているが、その2店舗は赤字で、「サロ」の利益で賄っているという。夫、子供はおらず、猫2匹と生活する様子も公開した。

モリ夫はスナック開業時について「最初は変な人ばっかり来てましたよ。勝手に生配信しながら入ってくる気持ち悪い人とか、芸人だからって何言ってもいいと思ってマウント取ってくる変な人とか」と回想。現在の客層についても「よくあるのは、『ごぼう持ってくれば良かったな』っみたいなのとか。あんまり面白くないですよ、って言いますけど」と笑った。

さらに「テキーラをすげえ飲ませてくるお客さんがいるんですよね」と客がモリ夫をつぶすために酒を勧めてくることも説明。「アネホ1800ってお酒が1杯1500円、2杯飲んだら3000円じゃないですか。老後の金と思ったら頑張って飲めちゃうんですよね」と話すと「で今、血圧高めで薬飲んで治まっているので、またちょっと酒タバコ復活なんですよね。良くない」と自虐もした。

現在のスタンスについては「人生楽しんだもん勝ちですよ。子供もいないから別に残す必要もないし」とコメント。ただ体力的には「しんどいです。朝寝る習慣が付いちゃっているので、どっちにしても家にいても朝まで寝られない。店続けるまで続きますよね」と語った。また芸人の仕事は「全然ないですね。週1とか週2」と明かした。