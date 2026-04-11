現地8日のブルージェイズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地ブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。6回1失点と好投し、打者としては43試合連続出塁とした一戦。球団専属カメラマンが捉えた1枚が、米ファンを魅了した。

球団専属カメラマンのジョン・スーフー氏が切り取ったのは、敵地での一瞬だった。

暗くなった球場内、ネクストで準備している大谷を観衆がスマホで撮影しようとしている。同氏が自身のインスタグラムに「The SooHoo Scrapbook」として公開した幻想的な1枚は、米ファンの心を奪った。

「素晴らしい写真だ」

「なんてショット！ 美しい！」

「最高のショットとライティングだ！」

「まるでショーを見てるみたい」

「神すぎる！！！！」

「彼が別の宇宙、いわば野球の星からやってきたことが証明されたね」

この試合の大谷は6回1失点と好投するも、リリーフ陣が追いつかれて勝ちはつかなかった。打者としては2009年のイチローに並ぶ43試合連続出塁。チームは3-4で敗れた。



（THE ANSWER編集部）