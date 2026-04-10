話題のぷっくりシール、100均アイテムを使って編集部員が作ってみた！作り方の手順や実際にやってわかったポイントも紹介
人気すぎてなかなか手に入らないぷっくりシール。実は、身近に手に入るもので簡単に作ることができる。GWをおうちで過ごす派の人にもおすすめの楽しみ方だ。今回は編集部員が100均アイテムを使ってぷっくりシールを作ってみたので、その詳しい手順を説明していく。
【写真】編集部員が実際に制作したぷっくりシールはこちら
■そろえるアイテムはこちら！
ぷっくりシールを作るために必要なアイテムはレジンライト・レジン液・市販のシール。今回はすべて100均アイテムでそろえた。ほかにも、あると便利なアイテムはつまようじだ。レジン液をシールの形に合わせて伸ばしたり、レジン液の気泡を除去したりするために使用する。こちらは竹串やネイル用のウッドスティックでも代用可能。
■いざ作ってみる
レジンライト・レジン液・シール・つまようじをセットして、ぷっくりシール制作開始！
【Step1】レジン液を少しずつぷっくりさせたいシールの上にのせる。
【Step2】つまようじでレジン液を伸ばしていく。
小さな気泡がある場合はつまようじで優しくつぶすと除去することができる。
【Step3】レジンライトで硬化。
レジン液が広がらないうちに硬化させるとよりぷっくり感が出る。
■完成したぷっくりシールを紹介
今回はぷっくり感を出すために、【Step1】から【Step3】の工程を2回繰り返している。
身近なアイテムで簡単にできるので、気になった人はぜひ作ってみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】編集部員が実際に制作したぷっくりシールはこちら
■そろえるアイテムはこちら！
ぷっくりシールを作るために必要なアイテムはレジンライト・レジン液・市販のシール。今回はすべて100均アイテムでそろえた。ほかにも、あると便利なアイテムはつまようじだ。レジン液をシールの形に合わせて伸ばしたり、レジン液の気泡を除去したりするために使用する。こちらは竹串やネイル用のウッドスティックでも代用可能。
■いざ作ってみる
レジンライト・レジン液・シール・つまようじをセットして、ぷっくりシール制作開始！
【Step1】レジン液を少しずつぷっくりさせたいシールの上にのせる。
【Step2】つまようじでレジン液を伸ばしていく。
小さな気泡がある場合はつまようじで優しくつぶすと除去することができる。
【Step3】レジンライトで硬化。
レジン液が広がらないうちに硬化させるとよりぷっくり感が出る。
■完成したぷっくりシールを紹介
今回はぷっくり感を出すために、【Step1】から【Step3】の工程を2回繰り返している。
身近なアイテムで簡単にできるので、気になった人はぜひ作ってみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。