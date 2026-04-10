“人生ベストショット”認定 高橋彩華、劇的Vは「みんゴルみたいでした」
＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 事前情報◇9日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞勝利の余韻はまだ冷めていない。先週に劇的な勝利を挙げた高橋彩華が、改めてその瞬間を振り返った。
〈連続写真〉劇的Vはこうして生まれた 高橋彩華の『逆再生素振り』
ミラクルショットは「ヤマハレディースオープン葛城」の最終ラウンドで生まれた。首位と2打差で最終18番パー5を迎えた高橋は、3打目をグリーン奥に着弾させると、バックスピンでそのままカップイン。このショットインイーグルでプレーオフに持ち込み、三つ巴の争いを制して通算3勝目を果たした。自宅でその映像も見返したという。「思ったよりキレイに入ってましたね。なんかみんゴルみたいでした（笑）。その後の展開も含めたら、（人生で）ベストショットですね」。まるでゴルフゲームのような一打に、本人も頬を緩める。開幕戦直前には原因不明の頭痛にも襲われ、先週は決して万全の状態ではなかった。それでも勝ち切れたことに、「完璧に仕上がっていなくても、ゴルフのやり方次第で勝てるんだ、と。すごく勉強になりました」と、“地力”を実感する一週間にもなった。2週連続優勝については、「マジで考えていないです（笑）」と謙虚に笑う。だが、目標に掲げるシーズン3勝へ、この流れを逃す手はない。黄金世代屈指のショットメーカーが、今週も鮮やかなプレーで会場を沸かせる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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