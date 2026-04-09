今季のメジャーリーグが開幕して、およそ二週間が経過した。米スポーツブックメーカー『BetMGM』の公式Xは8日（日本時間9日）、「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」出場選手の成績に注目。数多くのスターが不調に陥っていると指摘した。開催時期についても言及している。

■ソトは好成績からの負傷離脱に

『BetMGM』の公式Xは、3月に開催されたWBC出場選手のここまでの成績を画像で紹介した。

昨季60本塁打を記録したマリナーズのカル・ローリー捕手は8日（同9日）試合終了時点で、打率.143、1本塁打、21三振と低迷。ボール球に手を出すケースが非常に多く、明らかに調整不足を露呈している。また、同僚のフリオ・ロドリゲス外野手も同じく打率.143で本塁打なし。スロースターターの選手ではあるものの、例年以上に出遅れている。

そのほかでは、フェルナンド・タティスJr.外野手（パドレス）にロナルド・アクーニャJr.外野手（ブレーブス）、バイロン・バクストン外野手（ツインズ）、ビニー・パスカンティーノ内野手（ロイヤルズ）、ジャレン・デュラン外野手（レッドソックス）らをピックアップ。いずれも打率1割台と低空飛行で、順調なスタートを切ったとは言い難い。

加えて、フアン・ソト外野手（メッツ）は右ふくらはぎの負傷、ジャクソン・チョーリオ外野手（ブルワーズ）は開幕直前に左手骨折で戦線離脱。直接的な原因とは特定しがたいものの、ネガティブな印象がつきまとう。『BetMGM』は「WBCの呪いは本当だ」と公式Xに投稿。「オールスター休暇期間にWBCを開催すべきか？」とファンに議題を投げかけている。※画像の成績は7日（同8日）終了時点

