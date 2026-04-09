スバルは2026年4月9日、新型「トレイルシーカー」（日本仕様車）を発表しました。

この新型トレイルシーカーは、スバルのグローバルバッテリーEV（以下、BEV）ラインナップとして、「ソルテラ」に続く第2弾となるミドルサイズSUVです。

【画像】超カッコいい！ これが新型「ステーションワゴンSUV」です！（30枚以上）

最大の特徴はステーションワゴンとSUVを融合させた独創的なパッケージングにあり、ボディサイズは全長4845mm×全幅1860mm×全高1675mm、ホイールベースは2850mmとゆとりある設計。最低地上高も210mmを確保しており、悪路での安心感も備えています。

動力性能に目を向けると、前後に高出力モーターを採用することで、AWDモデルではシステム最大出力280kWを発揮。これにより、0-100km／h加速性能は4.5秒という、スポーツカー並みの力強い加速を可能としました。

また、スバルが長年培ってきた知見を活かしたAWD制御により、雪道や悪路など様々な路面においても、ドライバーがより意のままに操れる走りを実現しています。

エクステリアは、BEVらしい先進性とアウトドアにおける機能性、そして日常での使い勝手の良さを兼ね備えたアクティブでラギッドなデザインにまとめられました。

さらに、6つのシグニチャーランプやヒーター内蔵の発光式「六連星」オーナメント、「SUBARU」ロゴの入ったリアゲートガーニッシュの採用が、スバルブランドの存在感をより一層強調しています。

ボディカラーは、「サファイアブルー・パール」や「ブレイクブルーパール」をはじめ、「クリスタルブラック・シリカ」「マグネタイトグレーメタリック」「ブリリアントホワイトパール」「ブロンズメタリック」といった多彩なラインナップが用意されます。

インテリアは、インパネ全体をすっきりとした横基調とし、広さを感じさせる居心地のよいデザインに仕上げられました。

グレード別設定として、最上級の「ET-HS」には、上質で座り心地の良いナッパレザーを使用した本革シートを採用。ブルーを基調としたカラーリングが、スバルらしいスポーティさと洗練された内装を実現しています。

実用面についても、最大633リットルの大容量スペースを確保したカーゴルームには荷物を固定するフック類が装備され、使い勝手が高められています。さらに、AC100V／1500W出力のアクセサリーコンセントにより、アウトドアや緊急時など様々なシーンでクルマから電気を供給できるのも魅力です。

また、キャリアなどの取り付けがしやすいラダータイプの大型ルーフレールに加え、コックピットには14インチの大型ディスプレイを搭載。車両情報やスイッチ類を集約することで操作性も向上させています。

BEVとして重要な航続距離については、74.7kWhの大容量リチウムイオンバッテリーの採用や空力性能の最適化などにより、一充電走行距離（WLTCモード）は「ET-HS」グレード（20インチホイール装着車）で627km、FWDモデルの「ET-SS」グレードでは734kmを実現しました。

充電性能では、急速充電前にバッテリー温度を最適化する「バッテリープレコンディショニング」を採用。低温時においても、充電量10％から80％までの急速充電時間を約28分としています。

安全面では、予防安全パッケージ「SUBARU Safety Sense」を全車に採用。さらに、ハンズオフで渋滞の疲れを軽減する「Advanced Drive」や、駐車時の運転操作をクルマが支援する「Advanced Park」などの機能が、様々なシーンでドライバーの安全運転をサポートします。

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新型トレイルシーカーの価格（消費税込）は、1モーター・FWDの「ET-SS」が539万円、2モーター・AWDの「ET-SS」が594万円、最上位グレード「ET-HS」（AWD）が638万円です。