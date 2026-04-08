アイ・オーとVerbatim、BDドライブやBDディスクの提供継続を表明
アイ・オー・データ機器は4月8日、Verbatim Japan（バーベイタム）とともに、ブルーレイドライブ（BDドライブ）やブルーレイディスク（BDディスク）の安定した提供を維持すべく取り組む方針を発表した。
ブルーレイドライブやブルーレイディスクの取り扱い終了に関する発表が国内外で相次ぎ、将来的な入手性に不安を感じるユーザーが増えていることを受け、ドライブとディスクの商品提供を続けられるよう、2社で部材確保や生産体制の調整に取り組むと表明した。
アイ・オー・データ機器は、2026年2月に発売したパソコン用ブルーレイレコーダー「BDレコ」の販売が好調で、「残しておきたいデータを手元のディスクに記録したい」というニーズが高いことを認識。BDレコをはじめとするブルーレイ関連商品の企画・改良を継続して取り組んでいくとした。
パソコン用ブルーレイレコーダー「BDレコ」
ブルーレイドライブやブルーレイディスクの取り扱い終了に関する発表が国内外で相次ぎ、将来的な入手性に不安を感じるユーザーが増えていることを受け、ドライブとディスクの商品提供を続けられるよう、2社で部材確保や生産体制の調整に取り組むと表明した。
アイ・オー・データ機器は、2026年2月に発売したパソコン用ブルーレイレコーダー「BDレコ」の販売が好調で、「残しておきたいデータを手元のディスクに記録したい」というニーズが高いことを認識。BDレコをはじめとするブルーレイ関連商品の企画・改良を継続して取り組んでいくとした。
パソコン用ブルーレイレコーダー「BDレコ」