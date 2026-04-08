おうちで燻製デビュー♪手間なく本格スモークが楽しめる【パナソニック】けむらん亭がAmazonで登場！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
燻製もグリルもこれ1台！簡単操作で本格調理ができる【パナソニック】けむらん亭がAmazonで販売中！
極上おつまみ燻製でぜいたくなひとときを。好きな食材を燻製で香り豊かに楽しもう。
→【アイテム詳細を見る】
煙を気にせず、部屋で手軽に燻製をたのしめる。好きな強さで燻製できるので、さまざまなメニューが楽しめる。「弱め」：溶けやすいカマンベールチーズ、燻製の香りをほんのりやわらかくつけたいとき。「強め」：燻製の香りを強く味わいたい手羽先やうずらの卵に。
14層の触媒フィルターと強制排気ファンを搭載。 強制排気ファンが煙を触媒フィルターへ誘導し、におい・煙のもとを分解するので、においを軽減、煙もカット。
→【アイテム詳細を見る】
遠赤ブラックヒーターとセラミック備長炭コートを採用。6つのオートメニューと３段階の焼き加減で、難しい火加減もおまかせでおいしくできあがる。
燻製もグリルもこれ1台！簡単操作で本格調理ができる【パナソニック】けむらん亭がAmazonで販売中！
極上おつまみ燻製でぜいたくなひとときを。好きな食材を燻製で香り豊かに楽しもう。
→【アイテム詳細を見る】
煙を気にせず、部屋で手軽に燻製をたのしめる。好きな強さで燻製できるので、さまざまなメニューが楽しめる。「弱め」：溶けやすいカマンベールチーズ、燻製の香りをほんのりやわらかくつけたいとき。「強め」：燻製の香りを強く味わいたい手羽先やうずらの卵に。
14層の触媒フィルターと強制排気ファンを搭載。 強制排気ファンが煙を触媒フィルターへ誘導し、におい・煙のもとを分解するので、においを軽減、煙もカット。
→【アイテム詳細を見る】
遠赤ブラックヒーターとセラミック備長炭コートを採用。6つのオートメニューと３段階の焼き加減で、難しい火加減もおまかせでおいしくできあがる。