忙しい朝や夜にあると便利なのが「みそ玉」です。みそ玉の作り方や冷凍保存するコツなどについて、冷凍食品やレトルト食品などを製造、販売するニチレイフーズ（東京都中央区）が、Xの公式アカウントや公式サイトで紹介しています。

【便利】「えっ…知らなかった」 これが時短調理に役立つ「みそ玉」の作り方です！

ニチレイフーズは「自分で作れるインスタントみそ汁！ 『みそ玉』は冷凍できます」と投稿。おすすめの具材や作り方、保存方法について、次のように解説しています。

【みそ玉におすすめの具材】

■乾物

かつお節、とろろ昆布、乾燥麸（ふ）、高野豆腐、乾燥ワカメ、焼のり、乾燥アオサ、桜エビ（素干し）、青のり、塩昆布、ごま

■香味野菜

大葉、ミョウガ、ショウガ、長ネギ、小ネギ、ニンニク

■漬物

梅干し、柴漬け、野沢菜漬け、キムチ（いずれも塩気が多い場合は味噌の量は少なめに）

【みそ玉の作り方、保存方法】

（1）かつお節や顆粒だしとみそ、具材を合わせる。

（2）1食分ずつ丸め、ラップで包む。冷凍用保存容器に入れて冷凍すれば、1カ月保存可能。食べるときはみそ玉を容器に入れ、お湯を入れるだけでOK。

ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。