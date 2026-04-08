ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東海道線が運転見合わせ 人身事故のため 運転再開は午前9時50分ご… 東海道線が運転見合わせ 人身事故のため 運転再開は午前9時50分ごろの見込み 東海道線が運転見合わせ 人身事故のため 運転再開は午前9時50分ごろの見込み 2026年4月8日 9時13分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、東海道線は辻堂駅で起きた人身事故のため、全線で上下線とも運転を見合わせています。運転再開は午前9時50分ごろの見込みです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） 仏壇, 沖縄, グループウェア, 大船, リハビリ, 神奈川, イベント, 訪問介護, 老後, 金属加工