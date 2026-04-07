「駅から徒歩10分」の土地を活用したいのですが、親戚は「貸し駐車場」、友人は「トランクルーム」と言います。収益性や初期費用はどれくらい違うのでしょうか？

貸し駐車場とトランクルームの基本的な仕組みの違い

貸し駐車場は、土地を車の駐車スペースとして貸し出すシンプルな活用方法です。月極駐車場として契約するケースが多く、設備は比較的簡易で済む場合が多いため、他の土地活用と比べて始めやすい特徴があります。

一方、トランクルームは収納スペースを貸し出すビジネスで、コンテナを設置したり、既存の建物を活用したりするなど、設備や運営体制の整備が必要になるのが一般的です。

利用者は季節用品や家具、書類などを保管する目的で借りることが多く、駐車場とは異なる需要があります。このように、同じ土地活用でも仕組みや利用目的が大きく異なる点を理解しておくことが重要です。



初期費用はどのくらい違うのか

初期費用は両者で大きな差があります。貸し駐車場の場合、土地を整地し、必要に応じて砂利を敷いたり舗装したりする程度で済むことが多く、数十万円から数百万円ほどで始められるケースもあります。コインパーキングにする場合は精算機などの設備が必要になりますが、それでも建物を建てるほどの費用はかかりません。

一方、トランクルームはコンテナの購入や設置、場合によっては電気設備や防犯設備の導入が必要になります。そのため、初期費用は数百万円から1000万円以上になることもあります。初期投資が大きい分、資金計画をしっかり立てないと、回収に時間がかかる可能性があります。



収益性と空室リスクの違いを理解する

収益性は立地や運営方法によって大きく異なり、トランクルームの方が高くなる場合もあれば、駐車場の方が安定して収益を得られる場合もあります。1区画あたりの賃料はトランクルームの方が高い場合が多く、特に住宅密集地では需要が見込めます。

ただし、利用者が集まらないと空室が増え、収益が安定しないリスクがあります。空室が続くと、初期費用の回収が難しくなるため注意が必要です。

一方、貸し駐車場は1台あたりの収益は低めですが、車を持つ人が多い地域では需要が安定しやすく、比較的空きが出にくい傾向はありますが、地域によっては空車が発生する場合もあります。そのため、大きな利益は出にくいものの、安定した収入を得やすいといえます。



土地の条件に合った活用方法を選ぶことが重要

どちらを選ぶべきかは、土地の立地や周辺環境によって変わります。例えば、駅近で住宅が密集している地域では、収納スペースのニーズが高く、トランクルームが有利になる場合があります。一方で、周辺に駐車場が少ないエリアであれば、貸し駐車場の方が安定した需要を見込めます。

また、初期費用を抑えて始めたい場合は駐車場が適しており、ある程度の資金を用意できる場合はトランクルームも選択肢になります。それぞれの特徴を理解し、自分の資金状況と土地の条件を踏まえて選ぶことで、無理のない土地活用が実現できます。結果として、長期的に安定した収益につなげられるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー