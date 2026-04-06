忙しい【40・50代】へ！ 簡単セットでキマる「レイヤーボブ」が大当たりかも、、♡

朝のスタイリングに時間をかけにくい大人世代にとって、カットの工夫で形が整うスタイルは、心強い味方です。レイヤーを入れることで生まれる自然な動きは、手軽に今っぽさを引き出してくれるはず。今回は「e.m.a INTERNATIONAL PREMIUM BEAUTY SALON」@ema_nishibuさんのInstagram投稿から、簡単にセットしやすいレイヤーボブをまとめました。

乾かすだけで完成するレイヤーボブ

@ema_nishibuさんが「乾かすだけで完成する」と紹介しているのは、このレイヤーボブ。トップを軽く削いで内側へ入れ、ベースにぷつっとしたライン感を残しながら外ハネにすることで、自然なメリハリが生まれています。「レイヤーボブならクセを生かせます」とのことで、湿度が高くなるこれからの季節にもおすすめです。

ストレートタッチのレイヤーボブ

続いてご紹介するのは、ストレートタッチのレイヤーボブ。「手間をかけなくてもオシャレヘアは出来ます」と@ema_nishibuさんがコメントする通り、トップは無理にボリュームを作らずふんわりとおろし、ベースは肩に当たって自然に外へ。計算されたカットのおかげで、ナチュラルで品のある雰囲気をまとっています。

忙しい朝でも◎ ワンカールレイヤーボブ

「忙しい朝でもなんとかなっちゃう！」と@ema_nishibuさんが説明するのは、乾かすだけでOKのワンカールのレイヤーボブです。顔まわりにふんわりとしたボリュームを持たせたひし形シルエットは、ベージュカラーの柔らかい質感と相まって、フェミニンな印象を与えています。ラフな質感を楽しみながら、スタイリングも時短したい人にフィットしそうです。

即決まるレイヤーカットで、ラフにこなれる

最後にご紹介するのは、@ema_nishibuさんが「忙しい朝でも秒で決まる」と紹介する、ラフな質感の外ハネレイヤーボブ。トップをナチュラルに内側へ流し、ベースのぷつっとした毛先を外ハネにすることで、短時間で洗練されたシルエットに。ストレートアイロンだけでもセットしやすそうなので、気になる人はぜひ試してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ema_nishibu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里