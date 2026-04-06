ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「生理だから怒っていいと思ってるでしょ〜」夫の衝撃発言に限界寸前… 「生理だから怒っていいと思ってるでしょ〜」夫の衝撃発言に限界寸前！理解のない夫と話し合いしてみることに… 「生理だから怒っていいと思ってるでしょ〜」夫の衝撃発言に限界寸前！理解のない夫と話し合いしてみることに… 2026年4月6日 20時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ "管理不足"発言も大概ですが、帰ってきてひと言目が「なんだ！動けるじゃん！」なのがもう…体調不良で会社を休んだ人に対して思いやりがなさすぎる。そして奥さんの妊娠が発覚しても案の定、この旦那さんは衝撃発言を連発…。なぜこんなに奥さんの痛みに無頓着なの!?>>【まんが】女性は痛みに強いと決めつける夫(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】女性は痛みに強いと決めつける夫 「…え？」スマホに届いた“4枚の証拠写真”婚約者の裏切りと添えられた一言がヤバすぎた【アンティークドールの面の下 Vol.14】 夫「俺、会社辞めて起業する」妻「はぁ!? もうすぐ出産ですけど？」妊娠8カ月の妻に夫が爆弾発言…産休初日に待ち受けていた衝撃の現実