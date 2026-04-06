杉浦太陽＆辻希美、子どもたちと春のピクニックを満喫「ご飯はコンビニで買って」持参 大空の下でランチ＆遊びを楽しむ「大きい公園で遊ぶと気持ちいいです」
タレントの杉浦太陽（45）＆辻希美（38）夫妻が5日、それぞれのブログを更新。子どもたちと公園でピクニックを楽しんだことを伝え、楽しげな親子時間のオフショットを公開した。
【写真】「楽しかったねん」レジャーシートを敷いて親子でピクニックを楽しむ様子を紹介した辻希美
前日までの投稿では、2泊3日で家族旅行に出かけていたことを伝えていた杉浦と辻。7人家族になって初めての家族旅行の行き先は「箱根」で、集合ショットなどの写真とともに旅の思い出を複数の投稿で紹介していた。
この日は、杉浦、辻、三男の幸空さん（こあ・7）、次女の夢空ちゃん（ゆめあ・0）の4人でピクニックへ。「ご飯はコンビニで買って」（辻）持参したという。
投稿では、広々とした草原でレジャーシートを広げランチを楽しむ様子、シャボン玉やフリスビーで遊ぶ様子などを写真で紹介した。
杉浦は、幸空さんと汗だくになるくらいたくさん走り回って遊び「いい運動が出来ました 大きい公園で遊ぶと気持ちいいです」とコメント。
辻は「私と夢はベビーカーでお散歩したりシートの上でハイハイ練習して遊びました」と明かし、「楽しかったねん」とうれしそうな様子だった。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生している。
【写真】「楽しかったねん」レジャーシートを敷いて親子でピクニックを楽しむ様子を紹介した辻希美
前日までの投稿では、2泊3日で家族旅行に出かけていたことを伝えていた杉浦と辻。7人家族になって初めての家族旅行の行き先は「箱根」で、集合ショットなどの写真とともに旅の思い出を複数の投稿で紹介していた。
投稿では、広々とした草原でレジャーシートを広げランチを楽しむ様子、シャボン玉やフリスビーで遊ぶ様子などを写真で紹介した。
杉浦は、幸空さんと汗だくになるくらいたくさん走り回って遊び「いい運動が出来ました 大きい公園で遊ぶと気持ちいいです」とコメント。
辻は「私と夢はベビーカーでお散歩したりシートの上でハイハイ練習して遊びました」と明かし、「楽しかったねん」とうれしそうな様子だった。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生している。