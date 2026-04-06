本宮泰風、左足首骨折の妻・松本明子の近況明かす「本人はいたって元気」 負傷時の様子も回顧「猫が鳴いているのかな…」
俳優の本宮泰風が、6日放送のニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』（月〜金 前11：30）に出演。妻でタレントの松本明子が自宅前で転倒、左足首を骨折して休養しているが、近況について伝えた。
【写真】「約1ヶ月間入院」ベッド上の松本明子のショット
ゲスト冒頭、本宮は「この度はいろいろご迷惑をおかけして、申し訳ありません」と謝罪。けがの状況について「家の目の前で、敷地で。小雨が降っていたので、ちょっと足元が…っていうのがあるんですけど、簡単にいうと転んだっていう。僕も出かける寸前で、最初なんか猫が鳴いているのかなと思って、よく聞いていたら痛いって言っているので、誰かけがしたのかなと思って行ったら、妻が転んでいて。病院に連れて行って、緊急手術。でも、本人はいたって元気なので」と呼びかけた。
松本が月曜アシスタントを務めている同番組。高田文夫氏は、3日放送のエンディングで「アッコの還暦祝いで、マスコミ史上初の夫婦共演を考えていたんだよ。還暦祝いが、病状報告の回になります」とのプランを明かしていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】「約1ヶ月間入院」ベッド上の松本明子のショット
ゲスト冒頭、本宮は「この度はいろいろご迷惑をおかけして、申し訳ありません」と謝罪。けがの状況について「家の目の前で、敷地で。小雨が降っていたので、ちょっと足元が…っていうのがあるんですけど、簡単にいうと転んだっていう。僕も出かける寸前で、最初なんか猫が鳴いているのかなと思って、よく聞いていたら痛いって言っているので、誰かけがしたのかなと思って行ったら、妻が転んでいて。病院に連れて行って、緊急手術。でも、本人はいたって元気なので」と呼びかけた。
松本が月曜アシスタントを務めている同番組。高田文夫氏は、3日放送のエンディングで「アッコの還暦祝いで、マスコミ史上初の夫婦共演を考えていたんだよ。還暦祝いが、病状報告の回になります」とのプランを明かしていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。