（左から）本宮泰風、松本明子 （C）ORICON NewS inc.

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　俳優の本宮泰風が、6日放送のニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』（月〜金　前11：30）に出演。妻でタレントの松本明子が自宅前で転倒、左足首を骨折して休養しているが、近況について伝えた。

【写真】「約1ヶ月間入院」ベッド上の松本明子のショット

　ゲスト冒頭、本宮は「この度はいろいろご迷惑をおかけして、申し訳ありません」と謝罪。けがの状況について「家の目の前で、敷地で。小雨が降っていたので、ちょっと足元が…っていうのがあるんですけど、簡単にいうと転んだっていう。僕も出かける寸前で、最初なんか猫が鳴いているのかなと思って、よく聞いていたら痛いって言っているので、誰かけがしたのかなと思って行ったら、妻が転んでいて。病院に連れて行って、緊急手術。でも、本人はいたって元気なので」と呼びかけた。

　松本が月曜アシスタントを務めている同番組。高田文夫氏は、3日放送のエンディングで「アッコの還暦祝いで、マスコミ史上初の夫婦共演を考えていたんだよ。還暦祝いが、病状報告の回になります」とのプランを明かしていた。

　番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。