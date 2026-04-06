『ズートピア２』ディズニープラスで4月15日より見放題独占配信へ 世界興収約3000億円の大ヒット作
2025年冬に劇場公開され、日本でも大ヒットを記録した『ズートピア2』が、4月15日より、ディズニー公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」で見放題独占配信されることが決定した。あわせて、日本版配信を記念した特別予告が解禁された。
【動画】『ズートピア２』新たな予告編
本作は、動物たちが人間のように暮らす楽園〈ズートピア〉を舞台に、社会的テーマとエンターテインメント性を両立させ、“もふもふなのに深い”と社会現象を巻き起こした映画『ズートピア』（2016年）の続編。
警察学校を無事卒業した元詐欺師のキツネ・ニックと、警察官のウサギ・ジュディが、正式にバディを組み、ズートピア誕生の裏に隠された巨大な謎に迫る。笑いとスリルに満ちた展開の中で描かれる“違いを認め合うこと”というテーマや、現代社会にも通じるメッセージが多くの観客の共感を呼んだ。
公開直後から世界中で大ヒットを記録し、全世界での興行収入は18億6664万ドル（約2976億円※1ドル＝159円換算）に到達。ディズニー・アニメーション史上最高の記録を更新し、全世界歴代興収ランキングでも9位にランクインした（※記録はBox office mojo調べ、4月2日時点）。
日本でも、洋画としては2014年の『アナと雪の女王』以来となる国内興収150億円を突破。4月2日時点で興収157億円超、観客動員数は1180万人を超える記録的ヒットとなっている。
さらに配信でも快進撃は続いている。すでに一部地域で先行配信された本作は、配信開始から7日間で全世界の視聴回数が3200万回を突破。ディズニープラスの映画部門で初週1位を記録した。
また、『ズートピア』『ズートピア＋』『ズートピア2』のシリーズ3作品の累計視聴時間は、全世界で8億8500万時間以上（※3月19日時点）に達しており、その人気の高さを改めて証明している。
日本でも多くのリピーターを生んだ本作。4月15日からは、好きなタイミングで何度でも楽しめるようになる。一度では見逃してしまう細かな演出や仕掛けにも注目しながら、“ズートピア”の世界を存分に味わえそうだ。
【動画】『ズートピア２』新たな予告編
本作は、動物たちが人間のように暮らす楽園〈ズートピア〉を舞台に、社会的テーマとエンターテインメント性を両立させ、“もふもふなのに深い”と社会現象を巻き起こした映画『ズートピア』（2016年）の続編。
公開直後から世界中で大ヒットを記録し、全世界での興行収入は18億6664万ドル（約2976億円※1ドル＝159円換算）に到達。ディズニー・アニメーション史上最高の記録を更新し、全世界歴代興収ランキングでも9位にランクインした（※記録はBox office mojo調べ、4月2日時点）。
日本でも、洋画としては2014年の『アナと雪の女王』以来となる国内興収150億円を突破。4月2日時点で興収157億円超、観客動員数は1180万人を超える記録的ヒットとなっている。
さらに配信でも快進撃は続いている。すでに一部地域で先行配信された本作は、配信開始から7日間で全世界の視聴回数が3200万回を突破。ディズニープラスの映画部門で初週1位を記録した。
また、『ズートピア』『ズートピア＋』『ズートピア2』のシリーズ3作品の累計視聴時間は、全世界で8億8500万時間以上（※3月19日時点）に達しており、その人気の高さを改めて証明している。
日本でも多くのリピーターを生んだ本作。4月15日からは、好きなタイミングで何度でも楽しめるようになる。一度では見逃してしまう細かな演出や仕掛けにも注目しながら、“ズートピア”の世界を存分に味わえそうだ。