白石麻衣、『ちびまる子ちゃん』“みぎわさん”姿に反響「可愛すぎる」
白石麻衣が2日、自身のインスタグラムを更新。“みぎわさん”に扮した姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】白石麻衣の美しすぎる“キス顔”
白石は、「プレモル子ちゃん」シリーズ作品への出演を報告し、「プレミアムなみぎわさんの楽曲『プレモルの缶が金から紺に変わるころ』MVも是非みてください」とつづった。
白石は、サントリーのプレミアム・モルツのCMで、人気アニメ『ちびまる子ちゃん』が大人になった世界を実写で描いた「プレモル子ちゃん」シリーズのスピンオフ作品に出演。プレミアムなみぎわさん役を演じている。
投稿された写真では、三つ編み姿にメガネをかけ、花束を手にした“みぎわさん”の姿を披露している。
ファンからは「可愛すぎる」「綺麗」「何やってもめっちゃ可愛い」といった声が寄せられている。
引用：「白石麻衣」インスタグラム（@m.shiraishi.official）
【写真】白石麻衣の美しすぎる“キス顔”
白石は、「プレモル子ちゃん」シリーズ作品への出演を報告し、「プレミアムなみぎわさんの楽曲『プレモルの缶が金から紺に変わるころ』MVも是非みてください」とつづった。
白石は、サントリーのプレミアム・モルツのCMで、人気アニメ『ちびまる子ちゃん』が大人になった世界を実写で描いた「プレモル子ちゃん」シリーズのスピンオフ作品に出演。プレミアムなみぎわさん役を演じている。
投稿された写真では、三つ編み姿にメガネをかけ、花束を手にした“みぎわさん”の姿を披露している。
ファンからは「可愛すぎる」「綺麗」「何やってもめっちゃ可愛い」といった声が寄せられている。
引用：「白石麻衣」インスタグラム（@m.shiraishi.official）