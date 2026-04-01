「MAO」28巻が本日発売！ 4月よりTVアニメ放送開始の大正怪奇ロマン「うる星やつら」高橋留美子氏の最新作
【「MAO」28巻】 4月1日 発売 価格：594円
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御降家に心酔する双馬の、運命が狂い出す！
呪いの獣に魅入られた
(C)高橋留美子／小学館
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小学館は、マンガ「MAO」の28巻を4月1日に発売する。価格は594円。
本作は大正時代にタイムスリップした少女・菜花と陰陽師の青年・摩緒による大正怪奇ロマン。「うる星やつら」や「らんま1/2」、「犬夜叉」などで知られる高橋留美子氏の最新作で、4月よりTVアニメが放送される予定となっている。
28巻では御降家での立場が危うくなり、白眉に追い詰められた双馬が命懸けの作戦に出る。
また対象書店では、本作と「犬夜叉」がコラボしたフェアが開催。“推しを重ねる”クリアカード全6種を入手できるチャンスとなっている。
【「MAO」28巻あらすじ】
【『#MAO』28巻4月1日発売！“推しを重ねる”クリアカードがもらえる書店フェア開催❗️】- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) March 24, 2026
大正怪奇ロマン『MAO』の最新28巻が4月1日(水)頃に発売！
そして待望のTVアニメが4月4日(土)放送スタート！… pic.twitter.com/FZ45wjdwdH
御降家に心酔する双馬の、運命が狂い出す！
菜花の返り討ちに遭い、
満身創痍となった双馬。
御降家での立場が危うくなり、
白眉に追い詰められた少年は、
命懸けの作戦に出るが……
呪いの獣に魅入られた
双馬の運命はーーー
(C)高橋留美子／小学館