【「MAO」28巻】 4月1日 発売 価格：594円

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小学館は、マンガ「MAO」の28巻を4月1日に発売する。価格は594円。

本作は大正時代にタイムスリップした少女・菜花と陰陽師の青年・摩緒による大正怪奇ロマン。「うる星やつら」や「らんま1/2」、「犬夜叉」などで知られる高橋留美子氏の最新作で、4月よりTVアニメが放送される予定となっている。

28巻では御降家での立場が危うくなり、白眉に追い詰められた双馬が命懸けの作戦に出る。

また対象書店では、本作と「犬夜叉」がコラボしたフェアが開催。“推しを重ねる”クリアカード全6種を入手できるチャンスとなっている。

【「MAO」28巻あらすじ】

御降家に心酔する双馬の、運命が狂い出す！

菜花の返り討ちに遭い、

満身創痍となった双馬。

御降家での立場が危うくなり、

白眉に追い詰められた少年は、

命懸けの作戦に出るが……

呪いの獣に魅入られた

双馬の運命はーーー

(C)高橋留美子／小学館

