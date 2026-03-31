カリフラワーは加熱して食べるイメージが強いですが、じつは生でもおいしく食べられる食材です。いつもと違った楽しみ方を取り入れてみたい、という人も多いのではないでしょうか？ 今回は、農家の娘として旬の食材レシピを発信するセリナさんに、火を使わず簡単につくれる「カリフラワーのレモンマリネ」を教えてもらいました。さっぱりとした味わいで、副菜にもぴったり。スーパーで見かけたら、ぜひ試してみてください！

レモンでさっぱりした味に！「カリフラワーのマリネ」

カリフラワーが生で食べられるって知っていましたか？ 生のカリフラワーは、コリコリとした食感が楽しめるのが魅力です。

【写真】カリフラワーの洗い方はコレ！

火を使わない手軽な副菜なので、ぜひつくってみてくださいね。

●生カリフラワーのレモンマリネ

【材料】

カリフラワー 250g

A[レモン汁大さじ1 オリーブオイル大さじ1 塩小さじ1／2 はちみつ小さじ1 リンゴ酢小さじ1 ブラックペッパー適量]



【つくり方】

（1） カリフラワーは水を張ったボウルに入れ、房を下にしてよく振り洗いする。

（2） 小房にカットし、薄切りにする。

（3） カリフラワーは氷水にさらしておく。（A）を別のボウルに入れ、よく混ぜる。

（4） 水気をしっかりきったカリフラワーに（A）を加えて混ぜ合わせ、冷蔵庫で30分ほど味をなじませる。すぐに食べてもOKですが、少しおくとより味がなじみます。

（5） 器にもり、粉チーズをかけたら完成。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう