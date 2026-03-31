コリコリ食感が楽しい「生カリフラワーのレモンマリネ」レシピ。火を使わず簡単につくれちゃう
カリフラワーは加熱して食べるイメージが強いですが、じつは生でもおいしく食べられる食材です。いつもと違った楽しみ方を取り入れてみたい、という人も多いのではないでしょうか？ 今回は、農家の娘として旬の食材レシピを発信するセリナさんに、火を使わず簡単につくれる「カリフラワーのレモンマリネ」を教えてもらいました。さっぱりとした味わいで、副菜にもぴったり。スーパーで見かけたら、ぜひ試してみてください！
レモンでさっぱりした味に！「カリフラワーのマリネ」
カリフラワーが生で食べられるって知っていましたか？ 生のカリフラワーは、コリコリとした食感が楽しめるのが魅力です。
火を使わない手軽な副菜なので、ぜひつくってみてくださいね。
●生カリフラワーのレモンマリネ
【材料】
カリフラワー 250g
A[レモン汁大さじ1 オリーブオイル大さじ1 塩小さじ1／2 はちみつ小さじ1 リンゴ酢小さじ1 ブラックペッパー適量]
【つくり方】
（1） カリフラワーは水を張ったボウルに入れ、房を下にしてよく振り洗いする。
（2） 小房にカットし、薄切りにする。
（3） カリフラワーは氷水にさらしておく。（A）を別のボウルに入れ、よく混ぜる。
（4） 水気をしっかりきったカリフラワーに（A）を加えて混ぜ合わせ、冷蔵庫で30分ほど味をなじませる。すぐに食べてもOKですが、少しおくとより味がなじみます。
（5） 器にもり、粉チーズをかけたら完成。
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう