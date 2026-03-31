国際卓球連盟（ITTF）は30日、2026年第14週の世界ランキングを発表した。

■TOP100入り日本勢は11選手

男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が前週と変わらず4位をキープ。また、松島輝空（木下グループ）も8位につけ、2人が引き続きトップ10入りを維持している。

ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。トルルス・モーレゴード（スウェーデン）が2位、3位にウーゴ・カルデラノ（ブラジル）が続いている。

その他の日本勢では、戸上隼輔（井村屋グループ）が1つ順位を下げて22位。宇田幸矢（協和キリン）が2ランクアップの27位に上昇し、「WTTコンテンダーチュニス」で準優勝の篠塚大登（愛知工業大）は5つランクを上げて30位に入った。

田中佑汰（金沢ポート）は前週と変わらず36位で、茺田一輝（早稲田大）は2つランクを下げて49位。吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）、吉山僚一（日本大）は1つ順位を下げて62位、63位となっている。

また、及川瑞基（岡山リベッツ）は変わらず72位で、WTTコンテンダーチュニスでベスト4入りの吉村真晴（SCOグループ）が41ランクアップで、85位に急上昇。今週は日本勢から11選手が男子シングルスのトップ100にランクインした。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年3月30日更新）

■トップ100以内の日本男子選手ランキング

4位 （-）：張本智和

8位 （-）：松島輝空

22位（↓ 21位）：戸上隼輔

27位（↑ 29位）：宇田幸矢

30位（↑ 35位）：篠塚大登

36位（-）：田中佑汰

49位（↓ 47位）：茺田一輝

62位（↓ 61位）：吉村和弘

63位（↓ 62位）：吉山僚一

72位（-）：及川瑞基

85位（↑ 126位）：吉村真晴