9:30　豪中銀議事録（3月17日開催分）
16:00　パネッタ伊中銀総裁、イベント講演
16:30　ミュラー・エストニア中銀総裁、最新経済予測公表
17:00　カジミール・スロバキア中銀総裁、最新経済予測公表
　　 日銀国債買い入れ予定（4月-6月）
22:10　スレイペン・オ​ランダ中銀総裁、イベント講演
1日1:00　グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント開会挨拶（質疑応答なし）
2:10　シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）
4:00　バーFRB理事、ステーブルコインについて講演（質疑応答あり）
6:10　ボウマンFRB副議長、討論会出席（質疑応答あり）

※予定は変更することがあります