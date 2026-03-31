出版不況や活字離れが叫ばれて久しい。実際にデータを見ても、子どもも大人も読書時間が減り続けている。一般的に、本を読まないと教養や思考力が育たないと言われるが、問題はそれだけにとどまらない。「読書離れ」が引き起こす、本当の弊害とは？※本稿は、脳科学者の毛内 拡『読書する脳』（SBクリエイティブ）の一部を抜粋・編集したものです。

本を読まなくなった

現代の子どもたち

現代の子どもたちの読書習慣は、私たちが想像する以上に危機的な状況にあります。まず、衝撃的なデータからご紹介しましょう。

ベネッセ教育総合研究所と東京大学社会科学研究所が共同で実施した「子どもの生活と学びに関する親子調査」（2015-2022年）に基づくデータによると、小学1年生から高校3年生までの子どもの約半数（49.0％）が平日に全く読書をしていません。

性別で比較すると、男子の方が読書をしない割合が高く、さらに学年が上がるにつれて読書をしない子どもの割合が増加していることが明らかとなりました。

また、子ども全体の1日あたりの平均読書時間を見ると、2015年の18.2分から2022年には15.2分と、7年間で約3分減少しています。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）