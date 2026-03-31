Dintoのリップティント新作♡話題のグロイティント全10色

ツヤと発色を同時に叶える人気アイテムが、さらにパワーアップ♡韓国コスメブランドDintoから、話題のリップティントに新色が仲間入りしました。軽やかなつけ心地と高密着処方で、毎日のメイクを格上げしてくれる注目アイテム。自分らしい美しさを引き出すカラー展開で、旬のリップメイクを楽しんでみてください♪

人気ティントに新色が仲間入り



「ブラーグロイリップティント」は、累計400万個を突破したDintoの代表的アイテム。今回、新たに4色が加わり全10色展開に。

重ねるほどに透明感のある輝きが増し、ムラなく美しい発色を実現します。軽やかなテクスチャーで唇にフィットし、しっとりとした仕上がりが続くのも魅力です。

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カラーラインナップをチェック



ブラーグロイリップティント



価格：1,870円（税込）

既存色は#203 ディビニタス、#210 レベレンティア、#219 アベマリア、#227 デコーラム、#282 クラ、#284 メメントモリ。

新色は#231 アニマフォルティス、#232 セレニタス、#286 アンブラ、#287 アドベリタス。

深みのあるカラーからナチュラルな色味まで揃い、シーンや気分に合わせて選べます。

日本でも手に取りやすく



2026年4月2日より全国のドン・キホーテ系列店舗で販売開始（一部店舗除く）。さらに「#ドンコスフェスティバル 2026SS」にも選出され、注目度が高まっています。

トレンド感と使いやすさを兼ね備えたアイテムとして、手軽に試せるのも嬉しいポイントです。

自分らしいリップを楽しんで♡



Dintoのリップティントは、見た目の美しさだけでなく使い心地にもこだわったアイテム♡豊富なカラーから自分にぴったりの一本を見つければ、メイクの楽しさがさらに広がります。

新色を取り入れて、今の気分にぴったりのリップメイクを楽しんでみてくださいね♪