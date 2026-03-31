天皇陛下とテニス対決を…ハワイ島で約1200坪の大豪邸に住む“プラチナファミリー”

MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』。

本日3月31日（火）は、ハワイで暮らし、日本とも関わりが深い規格外のファミリーたちに密着。

さらに、「名探偵・明智小五郎」シリーズでおなじみ、名作『怪人二十面相』や『少年探偵団』を生み出し、日本のミステリー界の礎を築いた天才作家・江戸川乱歩を祖父に持つ家族の素顔にも迫る。

以前、番組で華麗なる暮らしぶりを紹介した、世界を股にかける料理研究家・井上絵美さん。

昭和を代表する俳優・月丘夢路と石原裕次郎をスターへと育て上げた名監督・井上梅次を両親に持つ絵美さんは、フランスの調理師学校をトップの成績で卒業。東京・青山などで開いた料理教室が人気に。月に最大800人もの受講生に料理を教えている。

ハワイに住み、所有する土地の広さや交友関係が規格外の彼女が、日本とつながりがある2組のファミリーを紹介する。

◆“桁外れ”のプラチナファミリー

まず登場するのは、かつてハワイ・ホノルルの山から海まで、品川区とほぼ同じ広さにあたる約6000エーカーもの広大な土地を所有していたというデーモンさん。

実はデーモンさんは、1973年から放送されている日立のCM「この木なんの木」でおなじみ、通称「日立の樹」が立つ「モアナルア・ガーデン」の持ち主。

カメハメハ大王家の所有地をデーモンさんの曾祖父が譲り受けたというスケールの大きさに、「意味が分からない…税金どうしてるの？」とちさ子も唖然。日本人観光客も多く足を運び、3年前には秋篠宮さまご夫妻も訪れたという。

さらに、ハワイで宣教師として活動していたデーモンさんの高祖父が、明治にかけて活躍した偉人・ジョン万次郎の恩人であったことも発覚。

万次郎が14歳のときに海で漂流していたのをアメリカの船長が保護しハワイへ渡り、その後出会ったデーモンさんの高祖父が手厚く世話をしていたのだとか。この逸話から、デーモンさんも「日本に縁を感じ、訪れる日本人を大切に思っている」と話す。

続いて登場するのは、ハワイ島・コナで約1200坪もの大豪邸で暮らすフランク・シェンクさん。

広大な庭で約20種もの野菜や果物を栽培し、テラスではコナビーチを一望できる絶景が広がる邸宅。その暮らしぶりにちさ子も「人生、どうしてこう違うんだろう」と羨望の眼差しを向ける。

フランクさんの祖父は「奈良の山林王」と呼ばれた大地主で、日本初の男女平等教育を行った文化学院の創設者・西村伊作だ。

夏休みには一家で長野・軽井沢にある7軒の別荘に集まるというフランクさんは、幼少期にテニスの試合を観戦していた際、なんと上皇后美智子さまと隣同士で会話をしたという驚愕の逸話を披露。

加えて、天皇陛下とテニス対決をしたのちに軽井沢の焼き鳥店へ食事に行ったという華麗なる交遊録を明かす。

◆天才作家・江戸川乱歩の素顔とは？

東京・池袋で鉄道模型雑誌の出版社を営む、平井憲太郎さんも登場。

番組が案内されたのは、立教大学近くにあるマンション。憲太郎さんはこのマンションのオーナーで、最上階に住まいを構え、1階は事務所として使用。そんな事務所には、壁一面に憲太郎さんが大好きな鉄道模型が所狭しとひしめいている。

憲太郎さんの祖父は、日本を代表するミステリー作家・江戸川乱歩だ。憲太郎さんの収集癖は乱歩に通ずるものがあり、乱歩も2万点以上もの本を集めていたのだとか。

さらに20歳から50歳までの間に46回もの引っ越しを繰り返す“引っ越し魔”だったことも明かされる。

続いて、立教大学の隣に今も残る「旧江戸川乱歩邸」へ。膨大な洋書やミステリー小説が眠る土蔵や、乱歩が愛用していた和室の書斎に特別潜入する。

そこに収められている蔵書には、乱歩自身が著者名の頭文字などをスタンプし、手書きで整理したラベルが残されており、乱歩の几帳面な一面が垣間見える一幕も。ちさ子も「ミステリー小説が大好きで、乱歩の作品も読んでいた」と大興奮だ。

番組では乱歩自身が撮影し、貴重なプライベートを収めた8ミリカメラの映像も公開。憲太郎さんが「乱歩の取材にマスコットとして駆り出された」「極めて温厚で優しいおじいちゃんだった」と語るなど、乱歩の意外な素顔と家族の思い出が紐解かれる。