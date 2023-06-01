【Amazonセール】「イーグレットツー ミニ バイオレットカラー」がお買い得【新生活セールFinal2026】専用ソフト収録SDカード「アーケードメモリーズVOL.2 Lite」も対象に
【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～
Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品に「イーグレットツー ミニ バイオレットカラー」が追加された。
本製品は、1996年登場のアーケード筐体を卓上サイズで忠実に再現したゲーム機。「卓上に置けるゲームセンター」をコンセプトに、1978年から1995年にゲームセンターで人気を博した40タイトルを内蔵している。
本セールでは、「イーグレットツー ミニ」でさらに多くのゲームを楽しめる専用ソフト収録SDカード「イーグレットツー ミニ アーケードメモリーズVOL.2 Lite」もお買い得になっている。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
イーグレットツー ミニ バイオレットカラー
イーグレットツー ミニ アーケードメモリーズVOL.2 Lite
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