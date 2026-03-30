【略語クイズ】「SWEET LOVE SHOWER」の略語は？山中湖を一望できる夏フェス！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、今年で31年目を迎える大型フェスです！

「SWEET LOVE SHOWER」の略語はなんでしょうか？

正解は「ラブシャ」でした！

「ラブシャ」は「SWEET LOVE SHOWER」を略した言葉です。

「SWEET LOVE SHOWER」は、1996年から開催されている野外音楽フェス。

当初は日比谷野外音楽堂で開催されていましたが、2007年から、山梨県の山中湖交流プラザ きららで行われています。

2026年は、8/28（金）から8/30（日）の3日間にかけて開催されますよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026』

