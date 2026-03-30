【略語クイズ】「SWEET LOVE SHOWER」の略語は？山中湖を一望できる夏フェス！
あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。
「SWEET LOVE SHOWER」の略語は？
「SWEET LOVE SHOWER」の略語はなんでしょうか？
ヒントは、今年で31年目を迎える大型フェスです！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ラブシャ」でした！
「ラブシャ」は「SWEET LOVE SHOWER」を略した言葉です。
「SWEET LOVE SHOWER」は、1996年から開催されている野外音楽フェス。
当初は日比谷野外音楽堂で開催されていましたが、2007年から、山梨県の山中湖交流プラザ きららで行われています。
2026年は、8/28（金）から8/30（日）の3日間にかけて開催されますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026』
ライター Ray WEB編集部