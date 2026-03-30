【オーケー最新チラシ】スイートブール113円、大阪王将の餃子などがお買い得《4月5日まで》

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

2026年3月30日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お買な商品をピックアップして紹介します。

エバラ 焼肉のたれは470円

一時的に安く仕入れられたとして、値下げして販売している商品も見逃せません。以下は一例です。

●大阪王将 羽根つき餃子

商談時使用価格496円より6.4割引きの177円。

●ヤマザキ スイートブール

商談時使用価格189円より4.0割引の113円。

※お台場店では、取り扱いがありません。

●クラフト 切れてるチーズ 134g

メーカー希望小売価格518円より4.9割引の261円。

●エバラ 焼肉のたれ 黄金の味（甘口・中辛・辛口）各590g

メーカー希望小売価格841円より4.4割引の470円。

増量中でいつもよりお得！

いつもより増量中でお得な商品を紹介します。

●うずら卵の一口串フライ

6本＋1本増量...261円

●手羽元あぶり焼チキン

6本＋1本増量...314円

●ねぎとろ中巻

16カン＋2カン増量...609円

惣菜やお寿司は、一部店舗で取り扱いがありません。

食料品の表示価格はオーケーの会員が現金払いで支払いした場合の価格です。非会員・カード払いの場合は、食料品の価格が異なります（酒類を除く）。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）