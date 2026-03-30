ルイ·ヴィトンのジュエリー新作♡遊び心あふれるLVキューブ登場

ラグジュアリーと遊び心を兼ね備えた新作ジュエリーが登場♡ルイ·ヴィトンから、2026年春夏コレクションの「LV キューブ」が発売されました。ダミエ柄やパズルの要素を取り入れたデザインは、日常にも特別なシーンにも映える仕上がり。コーディネートに個性をプラスしてくれる、注目のアクセサリーをチェックしてみて♪

ダミエ×キューブの洗練デザイン

「LV キューブ」コレクションは、ブランドを象徴するダミエパターンと立体的なキューブモチーフを融合したデザイン。クラシックな要素に現代的なエッセンスを加え、シンプルながらも印象的な仕上がりに。

スターリングシルバーやゴールドカラーのメタルが、上品で洗練された雰囲気を演出します。

ネックレスは、シルバータイプが104,500円（税込）、ゴールドメタルタイプが84,700円（税込）。

連なるキューブデザインのタイプは141,900円（税込）。

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豊富なジュエリーラインナップ

ブレスレットは、ゴールドメタルタイプが122,100円（税込）。

シルバータイプが140,800円（税込）と103,400円（税込）の2種類。

ピアスは、シルバーが73,700円（税込）、ゴールドが66,000円（税込）。

リングは、ゴールドメタルタイプが73,700円（税込）、シルバータイプが66,000円（税込）。それぞれ異なる素材とデザインで、スタイルやシーンに合わせて選べるのが魅力です。

日常にも特別にも映える存在感

シンプルなTシャツスタイルに合わせても、ドレスアップした装いにも映える万能ジュエリー。キューブモチーフの立体感ときらめきがアクセントになり、コーディネートをぐっと引き締めてくれます。

トレンドに左右されず長く愛用できるのもポイントです。

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

コーデに華やぎをプラス♡

ルイ·ヴィトンの新作ジュエリーは、身につけるだけで日常に特別感を添えてくれる存在♡シンプルな装いにも洗練されたアクセントを加え、自分らしいスタイルを引き立ててくれます。

お気に入りのアイテムを見つけて、毎日のコーディネートをさらに楽しんでみてください♪