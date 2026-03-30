家族全員が外出をした日。帰宅すると、不満を溜め込んでいた猫さんが待っていたようで…？寂しさから見せた行動が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となった投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破し、「ハナちゃん荒ぶってますね」「愛らしい噛み噛み」「甘えてるんだろうねw」といったコメントが寄せられました。

【動画：ひとりぼっちでお留守番をしていた猫→家族が帰ってくると…思わず笑ってしまう『可愛い行動』】

家族が家にいなかった日

YouTubeチャンネル『ハナチャンネル』に投稿されたのは、ひとりぼっちでお留守番をした猫さんが、家族の帰宅後に見せたある行動を収めた動画です。

投稿主さん一家はこの日、パパさんと下の子ちゃんがスキーでママさんと上の子ちゃんが野球観戦と、家族全員で外出していたそう。お家でひとりお留守番中のキジシロ猫の男の子「ハナ」くんが怒っていないかと、心配していたそうなのですが…。

怒りのハナくん！？

パパさんと下の子ちゃんが帰ると、まさに予感が的中。ソファにて本当の兄妹のように仲良しだという下の子ちゃんに、ハナくんが襲いかかるように絡み始めたではありませんか！夜遅くまでひとりにされてしまっていたこともあってか、相当ご立腹な様子だったといいます。

足を前足でがっちりとホールドして、カミカミと甘噛み攻撃を繰り返していたというハナくん。下の子ちゃんが止めようと伸ばす手もことごとく噛みついて阻止し、離すもんかとばかりにしがみついていたそう。かなりの激しさですが、ハナくんの寂しさや甘えが伝わってくるようで、なんだか愛おしいですね。

どんなじゃれ合いも楽しいふたり

思わずパパさんが「すごいな」と言ってしまうほどの絡みでも下の子ちゃんはクスクスと笑い声を上げ、普段よりも激しいじゃれ合いも楽しんでいたご様子。ハナくんもやっと下の子ちゃんと遊べて嬉しいのでしょう。ちゃんと手加減をして、一緒に楽しんでいたようです。

そうしてしばらく様々な感情を爆発させて、ようやく満足した様子を見せたというハナくん。その後は、まったりと過ごしていたそうですよ。

投稿には「噛みつき具合が激しいですね～相当怒ってるんですね、ハナちゃん」「昼間遊べなかった分を晴らしているみたいですね。ハナ君お留守番お疲れ様」「よほど下の子ちゃんにかまってもらいたかったのかな？ハナの兄貴は」「ハナちゃん砲発射？兄妹の信頼関係は抜群ですね！」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ハナチャンネル』では、ハナくんとご家族の日常の様子が投稿されています。まったりした姿や下の子ちゃんとの普段のじゃれ合いの様子など、ハナくんの可愛らしい姿を観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ハナチャンネル」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。