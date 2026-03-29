プチプラでこの使い勝手はさすが...デスク周りが片付く3COINS 「神・収納グッズ」3選

実用的なアイテムをお手頃価格でゲットできる「3COINS」。デスク周りを整理できる収納アイテムも充実しており、文房具や小物をすっきりまとめたいときに役立ちますよ。

今回は、仕事や勉強のデスクを快適に整えたい人におすすめの収納グッズを3つ紹介します。シンプルなデザインで使いやすく、プチプラなのも魅力です。

便利すぎて自宅にも職場にもほしい...

●小物入れ付きペンスタンド（330円）

ペン立てと小物トレーが一体になった、デスク整理に便利なアイテムです。ペンを立てて収納できるスペースに加えて、クリップや付箋などを入れられる3段トレー付き。トレーは可動式なので、小さな文房具を分けて収納でき、デスクの上をすっきり整えられます。

SNSには「こまごましたものがまとまるから最高」「最近の激押しアイテムです」といったコメントが。コンパクトながら収納力があり、文房具の定位置を作りたい人にぴったりです。

●スタッキングトップオーガナイザー（770円）

小物をすっきり整理できるスタッキングタイプの収納ケース。文房具やメモ、ケーブルなど細かいアイテムをまとめて収納でき、同シリーズと組み合わせて使うことで収納スペースを拡張できます。好きな写真を入れることができるのもポイント。

SNSには「推しの写真入れたら最強にかわいい」「組み合わせて使えるのが嬉しい」といったコメントが。シンプルなデザインなのでデスク周りになじみやすく、必要なものを見やすく整理できるのが魅力です。

● 連結できる2段小物入れ（770円）

2段構造で小物を整理できる収納ケース。隣り合うケースを連結パーツで固定でき、並べて使っても安定します。 文房具やデスク小物の整理はもちろん、お菓子やティーバッグなどのストッカーとして使うことも可能です。

SNSには「キッチンでも子ども部屋でも使ってる」「何個あっても使える」といったコメントが。斜めに取り出しやすい形状で、中身が見やすいのも使いやすいポイントです。

文房具や細かい小物の定位置を作れば、作業や勉強もより快適になりそう。プチプラでそろえられるので、デスク収納を見直したいときにチェックしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部