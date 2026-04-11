【水瓶座】週間タロット占い《来週：2026年4月13日〜4月19日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月13日〜4月19日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月6日〜4月12日｜総合運＆恋愛運TOP３
『周囲に目線を合わせるでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
様々な人に混じっていくために、自分の目線を下げていきます。時には、ダメな所も見せていくでしょう。仕事や公の場では自分の心の支えになるような存在の人がいます。あまり共感されない自分だけの特別な関係でしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
様々な発見があります。それは自分にはどうにもできない事実もあるでしょうが、基本的にはこれからの選択や行動に役立つもののようです。嘘は付かない方が良い時でしょう。シングルの方は、恋愛スキルが高くない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたの細かい矛盾を見ている時です。
｜時期｜
4月16日 周囲を遮断してみる ／ 4月18日 チャレンジする
｜ラッキーアイテム｜
テレビ番組
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞