UMBRO×Aoooコラボ♡音楽とスポーツが融合した最新ストリート

フットボールブランド「UMBRO」と、注目の4人組ロックバンド「Aooo」がコラボレーション♡スポーツと音楽、異なるカルチャーが融合した新たなストリートスタイルが誕生しました。機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムは、日常に取り入れやすいのも魅力。FREAK’SSTOREおよび公式オンラインストアにて展開される話題のコレクションをチェックしてみて♪

スポーツ×音楽の新しいスタイル

1924年創業のUMBROが持つフットボール由来の機能美と、Aoooの自由な音楽性が融合した今回のコラボ。

バンドロゴやエンブレムを大胆にあしらったデザインは、存在感がありながらも日常に溶け込む仕上がりです。

ストリート感と洗練さを両立したアイテムは、カジュアルコーデを格上げしてくれます♡

LILLIAN CARAT×鈴木ゆうか♡春夏カタログ最新LOOK特集

主役級ウェアラインナップ

×Aooo Soccer SHT

価格：13,200円(税込)

カラー：OFFWHITE・NAVY

×Aooo ANORAK JKT 価格：22,000円(税込)

カラー：OFFWHITE・NAVY

×Aooo CAP 価格：5,500円(税込)

カラー：DUSTYBLUE・NAVY

×Aooo ZIP HOODY

価格：14,300円(税込)

カラー：OFFWHITE・NAVY

×Aooo BAG

価格：6,600円(税込)

カラー：DUSTYBLUE・NAVY

スポーティな要素を取り入れつつ、ストリートにも映えるデザインが魅力。アノラックやゲームシャツは1枚でコーデの主役に、ジップフーディはデイリーに使いやすい万能アイテムです。

また、キャップやバッグなどの小物も充実。コーデにさりげなく取り入れるだけで、トレンド感をプラスできます。普段のスタイルにアクセントを加えたい方にもおすすめです♪

※販売場所：FREAK’SSTORE各店舗・公式オンラインストア「DaytonaPark」

感性で楽しむストリートスタイル♡

UMBROとAoooのコラボは、スポーツと音楽の魅力を掛け合わせた新しいファッション提案。個性を表現しながらも日常に馴染むデザインで、幅広いスタイリングが楽しめます♡いつものコーデに新しいエッセンスを取り入れて、自分らしいストリートスタイルを楽しんでみてください♪